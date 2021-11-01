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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: 3589 مشروعا بتكلفة 10 مليارات جنيه في قنا وسوهاج.. فيديو

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شارك فى احتفالية يوم المدن العالمي بالأقصر.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أنه من 2013 حري العرف على أن يوم 13-أكتوبر هو يوم المدن، وأن هذا الاختيار من قبل الأمم المتحدة.


ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن حياة كريمة إلهام لكل دول العالم فى التصدي للفجوة بين المدن و الريف.


وأشار إلى أن الأقصر استطاعت تحقيق التوازن فى التنمية بين القري و المدن، وأن ما تم فى مبادرة حياة كرية نال اشادة من المشاركين فى احتفالية يوم المدن العالمي.


وأوضح أن ما تم فى مبادرة حياة كريمة سيحظى به فى بعض الدول، وسيتم الاستفادة من خبرات مصر. 


وفى نفس السياق أكد أن مبادرة حياة كريمة تقوم بأعمال مميزة فى محافطتي قنا و سوهاج، موضحًا أن هناك 10 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات بالمحافظتى السالف ذكرهما.


وأوضح أنه خلال السبع سنوات الأخيرة تم ضخ 375 مليار جنيه، لتحسين جميع الخدمات الأساسية فى صعيد مصر.


ولفت إلى أن من يناير 2018، وحتى نهاية العام المالي الحالي 2021، تم تنفيذ 3589 مشروع بتكلفة وصلت لـ 10 مليار جنيه بمحفظتي قناة و سوهاج، فى مشروعات النقل و الطرق و مياه الشرب، و الصرف، و أشياء كثيرة أخري.
 

 

التنمية المحلية مدبولى الأقصر مصطفى مدبولي حياة كريمة

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