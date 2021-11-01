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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. درة تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

درة
درة

نشرت الفنانة التونسية درة زروق صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام" لتخطف أنظار متابعيها بأحدث إطلالاتها.


و ظهرت “درة” في الصورة باطلالة ساحرة حيث ارتدت شيميز أبيض و تنورة قصيرة مما اثارت اعجاب متابعيها.


ومن الناحية الجمالية وضعت "درة" لمسات ناعمة من المكياج مع أحمر شفاه باللون الكشمير .

 

يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، هو اسم شخصية النجمة درة في العمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل .


وبدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" ، من انتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن - وينتمي  لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من  نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.


فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم "الكاهن" المتوقع عرضه في موسم الشتاء القادم.


فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن. 

درة انستجرام سينما الفن إطلالة ساحرة مكياج صورة جديدة

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