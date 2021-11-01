​​​​​​​16 وفاة و146 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

سجلت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، 16 حالة وفاة، و12 حالة شفاء، و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة تسجيلها 16 حالة وفاة لمصابين بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لرجلين من قامشلو، ورجل من الدرباسية، ورجل وامرأتين من الرقة، ورجل وامرأتين من الطبقة، ورجل من دير الزور، وثلاث نساء من منبج، وثلاثة رجال من الشهباء.

وأكدت الهيئة تسجيل 146 إصابة جديدة، وهي: 87 ذكور و59 إناث، في حين أن 12 حالة تماثلت للشفاء.

هذا، وبلغ عدد حالات الإصابات الكلّي، حسب الهيئة، 35550 إصابة، في حين سجلت 1357 حالة وفاة، و2451 حالة شفاء من الفيروس، في مناطق شمال وشرق سوريا.