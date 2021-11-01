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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة: زيادة الإنتاجية من القمح لتقليل الفجوة بين الاحتياجات الغذائية والاستيراد

صدى البلد

قال السيد القصير وزير الزراعة إن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تعد من أهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في التحسين من أجل التوسع الرأسي، وذلك عبر استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالانتاجية العالية، ومقاومة للأمراض والتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

 

وأكد القصير خلال الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين، على أهمية تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الإرشاد الزراعي المختلفة، وتأهيل المزارع الذي يتم تنفيذ الحقل الإرشادي في أرضه، حتى يكون خير مرشد للمزارعين من حوله.

 

ولفت وزير الزراعة إلى ضرورة التوسع في عمليات إنتاج التقاوي الجيدة وتغطية جميع القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى انتاجية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.

 

وأكد وزير الزراعة على أهمية التحول الى نظم الري الحديث، لما لها من فوائد هامة، على رأسها  زيادة الانتاجية وخفض التكلفة، وترشيد استخدامات المياه، لافتا إلى ان القيادة السياسية تولى هذا المشروع اهتماما بالغا، كما تموله بقروض يتم سدادها على ١٠ سنوات وبدون فائدة.


وأشاد "القصير"  بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والجهات المعاونة المحلية والدولية في تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادي على مستوى الجمهورية.


كما وجه الشكر للمزارعين الذين يواصلون العمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدا أن الزراعة أصبحت من القطاعات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة نظرا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب العمالة كما أنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفير المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.


من ناحيته قال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المركز سوف يسعى إلى زيادة انتاجية الفدان من القمح العام المقبل وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيدا بجهود الباحثين في المركز وابحاثهم التطبيقية في خدمة المجتمع.


بدوره أكد علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الدور الرئيسي للمعهد هو استنباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل المختلفة تتميز بالانتاجية العالية والمقاومة الاجتهادات البيئية والحيوية، مشيرا إلى أن المعهد منذ عام 1981 وحتى الآن قام باستنباط 54 صنف بالإضافة إلى 5 أصناف جديدة تحت التسجيل حاليا


حضر حفل التكريم د عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ،د السيد خليفة نقيب الزراعيين  ،الدكتور نصر العبيد مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية

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