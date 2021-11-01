عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه .. الإفتاء ترد

حكم تارك الصلاة وكيفية
حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه

 حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه”، من جانبه قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تارك الصلاة أثم إثم كبير وعقابه عسير عند الله وذلك لأن الصلاة عماد الدين .

وأضاف خلال رده على سؤال “ حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه” عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك ، أنه لا ينبغى الحكم على أي شخص على أنه تارك للصلاة فيمكن أن يكون يصلى وأنت لا تعلم فإذا كان الفرد متأكد من أن هذا الشخص لا يصلى فعليه بنصحه وإرشاده وترغيبه في الصلاة .

هل يعذب تارك الصلاة في قبره

 يعد من أكثر ما يقلق الإنسان دخوله القبر، وكيف سيحاسب فيه؛ لذلك ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يعذب تارك الصلاة في قبره” .

أكد الدكتورمحمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال إجابته على سؤال “هل يعذب تارك الصلاة في قبره ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الإنسان إذا مات؛ قامت قيامته، أي انتهت علاقته بالحياة الدنيا ويحاسب الإنسان في قبره حساب مجمل أي يكون الإنسان في العموم منعم في قبره أم قبره حفرة من حفر النار موضحا ان الحساب المجمل هو الاسئلة التى تسأل للشخص فور دخوله القبر وهي : ما ربك ، ما دينك ،من نبيك ؟.

وأضاف أن يوم القيامة هو اليوم الذي يكون به الحساب التفصيلي عن الصلاة والصيام والزكاة وما فعله الإنسان من معاصي وغيرها .

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر ويخفف العذاب.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة.


وأوضح أمين الفتوى، في فتوى له، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

وأضاف: "الثواب والدرجات إنما تكون من فضل الله على العبد بحسن عمله وإخلاص قلبه"، لافتًا إلى أن هذا الحال يكون أيضًا في المبطون لكن مع زيادة الرجاء في احتساب أجر الشهادة له طالما مات راضيًا بقضاء الله.

هل الموت يوم الجمعة حسن خاتمة؟
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء بالأزهر الشريف، إنه لا بأس من قول شخص ما أن موت أحدهم يوم الجمعة علامة على حسن خاتمته، مشيرًا إلى أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يحب التفاؤل في كل شيء.

واستشهد «جمعة» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة»، وذلك عبر قناته بموقع «يوتيوب»، بما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عبد الله بن عمر«ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»، ولكن الترمذي يقول عنه: أنه حديث غريب فيه ضعف.

وذكر المفتي السابق، أن الإمام البخاري قال بحسن خاتمة من مات يوم الاثنين، على أنه يوم توفي فيه سيد الخلق أجمعين الرسول -صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن من فضل الموت يوم الجمعة أن يوجد عدد من المصلين في المسجد لأداء صلاة الجمعة، ويصلون الجنازة على الميت.

سنن يوم الجمعة

ذكرَت دار الإفتاء أهم السنن التي يندب فعلها يوم الجمعة، مشيرةً إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن أوس بن أوس الثقفى وقال حديث حسن.


وأضافت أن هناك 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة استنانًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، مؤكدة أن سنن الجمعة لها فضل كبير حيث تكون سببًا في الحصول على ثواب كبير من الله تعالى.

وأضافت دارالإفتاء، أن من سنن يوم الجمعة : «الاغتسال والتطيب، ولبس أفضل الثياب، والتسوك -استخدام السواك-، والتكبير إلى المسجد، وكثرة الصلاة على النبي، وقراءة سورة الكهف، وتحري ساعة إجابة الدعاء، فضلًا عن السير ماشيًا بالأقدام.

وأضافت أن من سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

واستدلت على أن الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه هل الموت يوم الجمعة حسن خاتمة هل يعذب تارك الصلاة في قبره دارالإفتاء حكم تارك الصلاة

ترشيحاتنا

القومي للطفولة والأمومة يعلن نتائج حملة "لسة نوارة" فى 11 محافظة

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. أدعية وآيات قرآنية مجربة

أخبار التكنولوجيا| فيسبوك لم يتحرك لوقف الكراهية وقتل الهندوس للمسلمين في الهند.. وتوقف Fortnite فورتنايت في الصين

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر ختام اليوم 1-11-2021

الـ VAR يحرم سموحة من الهدف الأول أمام المصري

حكم تارك الصلاة وكيفية التعامل معه .. الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حماقى يتدخل لـ فض إشتباك بين طلاب جامعة الدلتا .. فيديو

حمل رأسه وسط الأهالي.. كشف هوية ضحية الذبح في أحد شوارع الإسماعيلية

مقتل شاب على يد مجهول في الإسماعيلية

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

فيديو

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ