عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر يتدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

صدى البلد

قال مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرر إرسال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت لبحث سبل تسوية الأزمة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

وذكر مكتب ميقاتي في بيان "أنه عقد لقاء اليوم الاثنين في مدينة جلاسجو الاسكتلندية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ، بين ميقاتي والشيخ تميم و"جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف البيان أن أمير قطر أكد خلال اللقاء أنه سيوفد وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة لدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة لا سيما معالجة الأزمة اللبنانية- الخليجية.

من جانبه شكر ميقاتي أمير قطر "على موقفه الدائم الداعم للبنان"، حسب البيان.

لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

لبنان.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لجورج قرداحي

وأجرى ميقاتي في اليوم الأول لمشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في جلاسجو باسكتلندا، سلسلة اجتماعات ولقاءات عربية ودولية تناولت الوضع في لبنان وسبل دعمه للخروج من الأزمة التي يمر بها مع دول الخليج.

كانت السعودية والإمارات والبحرين والكويت، أعلنت في وقت سابق استدعاء سفرائها لدى لبنان، احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي، حول دور دول الخليج في حرب اليمن.

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات عدة عقب الأزمة، تمثلت في استدعاء سفيرها في لبنان، للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

لبنان قطر نجيب ميقاتي الشيخ تميم بن حمد أمير قطر السعودية الخليج جورج قرداحي

موضوعات متعلقة

لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

الرئيس السيسي يلتقى بأمير قطر في جلاسجو

ترشيحاتنا

وفقا للقانون.. اعرف ضوابط معاينة البضائع الجمركية وفتح الحاويات

هل من يسمع الأغاني وقت الأذان لا ينطق الشهادة عند الاحتضار؟.. انتبه

التعليم: تدريبات جديدة للمعلمين والطلاب لرفع كفاءة العملية التعليمية

الشهامة والمروءة في الإسلام .. كنز الأنبياء والأولياء به ترتقي الأمم

شوبير يكشف حقيقة أزمة موسيماني وكهربا .. شاهد

أسفلت وغاز وسولار.. تفاصيل متابعة رئيس الوزراء لـ 5 مشروعات مع وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

مقتل شاب على يد مجهول في الإسماعيلية

بيان عاجل من مطار القاهرة بشأن اصطدام طائرة الخطوط السعودية داخل المهبط

حمل رأسه وسط الأهالي.. كشف هوية ضحية الذبح في أحد شوارع الإسماعيلية

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارديشيان - صور

بيعت «ملابسها الخاصة» في مزاد.. فنانة أفقدت رشدي أباظة وعيه 17 يومًا

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

فيديو

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ