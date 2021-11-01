أمير قطر يتدخل لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

قال مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرر إرسال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى بيروت لبحث سبل تسوية الأزمة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

وذكر مكتب ميقاتي في بيان "أنه عقد لقاء اليوم الاثنين في مدينة جلاسجو الاسكتلندية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ، بين ميقاتي والشيخ تميم و"جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

2/10 وفي هذا الاطار التقى الرئيس ميقاتي امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال اللقاء اكد امير قطر انه سيوفد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى بيروت قريبا ...@TamimBinHamad pic.twitter.com/EcQQz8RtwQ — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) November 1, 2021

وأضاف البيان أن أمير قطر أكد خلال اللقاء أنه سيوفد وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى بيروت قريبا للبحث في السبل الكفيلة لدعم لبنان ولاستكمال البحث في الملفات المطروحة لا سيما معالجة الأزمة اللبنانية- الخليجية.

من جانبه شكر ميقاتي أمير قطر "على موقفه الدائم الداعم للبنان"، حسب البيان.

وأجرى ميقاتي في اليوم الأول لمشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في جلاسجو باسكتلندا، سلسلة اجتماعات ولقاءات عربية ودولية تناولت الوضع في لبنان وسبل دعمه للخروج من الأزمة التي يمر بها مع دول الخليج.

كانت السعودية والإمارات والبحرين والكويت، أعلنت في وقت سابق استدعاء سفرائها لدى لبنان، احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي، حول دور دول الخليج في حرب اليمن.

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات عدة عقب الأزمة، تمثلت في استدعاء سفيرها في لبنان، للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.