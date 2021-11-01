30 ساعة بث مباشر.. كيف جمع أبو فلة مليون دولار لـ اللاجئين السوريين !

تسبب "لايف" بثه أحد أشهر اليوتيوبرز؛ في نشر جو من البهجة والسعادة بين الملايين على مستوى العالم العربي، بعد نجاحه في جمع مليون دولار لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء.

إطلاق حملة خيرية

أطلق "أبو فلة" اليوتيوبر الشهير خلال الأيام الماضية، حملة عبر البث المباشر على يوتيوب، بعنوان "دفي قلوبهم"، التي تهدف لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لـ5,715 عائلة لاجئة ونازحة، أي أكثر من 17,000 شخص، الحملة أطلقت بالتعاون مع مفوضية اللاجئين بمناسبة تخطي "أبو فلة" حاجز الـ20 مليون متابع على قناته بموقع اليوتيوب.

دموع النجاح

بعد 30 ساعة من البث المباشر لم تنقطع، ووصول "ابو فلة" للرقم المنشود، تحولت فرحته لحالة من البكاء تعبيرا عن سعادته بما وصل إليه وقدرته على النجاح في التحدي الذي تعرض له، بينما انهالت عليه التهنئة من جميع أرجاء العالم على ذلك الإنجاز الإنساني.

وقال اليوتيوبر الشهير حسن سليمان المعروف بـ"أبو فلة" إنه لم يكن يتوقع أن تلقى حملته لجمع التبرعات من أجل اللاجئين السوريين، تفاعلا منقطع النظير، وكان هدفه الأساسي جمع مليون دولار بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال بث مباشر لا ينتهي حتى ينجح في جمع كامل المبلغ، وهو ما حدث.

وبدأ أبو فلة البث الذي استمر لمدة 30 ساعة متواصلة، لينجح في جمع المليون دولار، جعلته يبكي على الهواء، ليتحول إلى حديث كل المواقع الاجتماعية في العالم العربي، مؤكدا أنه ذرف الدموع على المباشر لأنه نجح في تحقيق هدفه في مدة قياسية مضيفا: "بكيت لأنني تمكنت من جمع مليون دولار لمساعدة 5 آلاف عائلة، أي 17 ألف شخص، بكيت لأنني بلغت الهدف، لم أتوقع أبدا أنني سأنجح، كان هذا شيئا مؤثرا"، مبرزا أن "أهل الخير موجودون وكل شيء ممكن".

أبو فلة: توقعت الاستمرار بعد اسبوعين

وعن المدة القياسية التي حقق فيها المليون دولار، كشف "أبو فلة" عن اعتقاده أن الأمر كان سيستغرق 14 يوما، مضيفا: "كنت جاهزا لأسبوعين، أي أنني لن أغادر غرفتي لمدة أسبوعين حتى أحقق الهدف، لكن الأمر تحقق ولله الحمد في أقل من المدة المتوقعة".

وكشف اليوتيوبر الكويتي عن أن التفاعل كان "كبيرا جدا من الجميع، حتى المشاهير، الكل تبرع ومن مختلف أنحاء العالم، أقل مبلغ كان 5 دولار".

وأردف قائلا: "الهدف تحقق بفضل المواقع الاجتماعية، التي جمعتنا جميعا واستطعنا استغلالها في أشياء جميلة"، وختم بالقول: "نحن مستمرون ونطمح لأشياء قوية في المستقبل، كلما بلغنا 5 ملايين مشترك جدد، سنقوم بشيء قوي، وأكبر طموح هو 50 مليون مشترك".



من هو أبو فلة



حسن سليمان المعروف بـ«أبو فلة» على مواقع التواصل الاجتماعي، هو يوتيوبر كويتي، من مواليد 1998 يبلغ من العمر 23 سنة، أبو فلة هو اسم قناته على يوتيوب، نسبة لشخصيته التي تتميز بخفة الظل والفكاهة والمرح بتقديم وصناعة المحتوى، إلا أنه قناته بدأها باسم مختلف «جيمز فلة» إلا أنه قد تم تغيير الاسم بعد فترة.

بدأ مسيرته كصانع محتوى على يوتيوب عام 2016، ولديه ما يقارب 20.6 مليون مشترك بالقناة، التي بلغ إجمالي مشاهداتها 2 مليار و700 مليون مشاهدة تقريباً، فهو يعتبر من أكبر صانعي المحتوى في المنطقة العربية بمجال ألعاب الفيديو بشكل عام مثل: ببجي موبايل، إلى جانب مقاطع فيديو كوميدية ومقاطع من حياته اليومية التي باقة من التحديات الشبابية الممتعة. في حين يتابعه ما يقارب 802 ألف على تويتر، و5.6 مليون متابع على إنستغرام.

ويعد حاليا صاحب أكبر قناة على يوتيوب نموا في العالم ويتابعه أكثر من عشرين مليون مستخدم، وفي رصيده أكثر من ملياري مشاهدة.

يمتلك اليوتيوبر الكويتي قناة ثانية باسم «أبو فله 2»، ورغم امتلاك القناة 47 ألف مشترك، إلا أنها بدون محتوى حاليا، وربما تكون قناة احتياطية في المستقبل.

أول فيديو في القناة كان في 17 سبتمبر 2016، لكن قبله توجد فيديوهات إلا أنه أخفاها من القناة، إذ أن أول فيديو فعلي في القناة بتاريخ 19 يوليو 2016، والذي كان يتحدث فيه عن «كلاش أوف كلانس».