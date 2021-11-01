بعد 24 ساعة علي تغيبه.. انتشال جثة طفل من ترعة الإبراهيمية بملوي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثة طفل من المجري المائي لترعة الإبراهيمية، وذلك بعد مرور 24 ساعة علي تغيبه من منزله وتم إيداع الجثه بالمستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة طفل عمره نحو 4 سنوات طافية بترعة مياه الإبراهيمية في ظروف غامضة.

بالانتقال والفحص تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفي ملوي العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق من إدارة البحث الجنائي، بأن الجثة لطفل يدعي "م. و " 4 سنوات مقيم بإحدي قري مركز ملوي، وأنه متغيب عن منزله منذ أمس الأحد.

تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي العام بملوي تحت تصرف النيابة التي قررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات غرق الطفل وهل توجد شبهة جنائية أم لا، مع تكليف مفتش الصحة والطب الشرعي بمناظرة الجثة لتحديد كيفية ووقت حدوث الوفاة وإعداد تقرير طبي بذلك للعرض علي النيابة العامة.