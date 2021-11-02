بقيمة قدرها 3 آلاف جنيه.. زيادة أسعار شانجان CS55

شهدت النسخة شانجان CS55 موديل 2022 حالة من الارتفاع الخاصة بالقيمة التسويقة، وقدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 3000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة داخل السوق المصري.

الاداء الفني للسيارة شانجان CS55 موديل 2022

دعمت السيارة شانجان CS55 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 225 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 سرعات.

وتتوسط قمرة القيادة للسيارة شانجان CS55 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومكيف هواء، مع تجهيزات اخرى مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، ومرايات كهربائية جانبية مدعوم بساخانات، و زر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية ويصل لـ 8 مكبرات للفئة عالية التجهيز.

بينما تأتي السيارة بشاشة معلومات داخلية بنسبة تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 بوصة، مع جنوط رياضية تتراوح قياساتها بين 17 بوصة و18 بوصة للفئة عالية التجهيز، مع قياسات هيليكة بلغت 4500 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1855 مم، و1690 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر.

أسعار السيارة شانجان CS55 موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى شانجان CS55 موديل 2022 بسعر 328 ألف جنيه بدلًا من 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية شانجان CS55 موديل 2022 بسعر 353 ألف جنيه بدلًا من 350 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شانجان CS55 موديل 2022 بسعر 373 ألف جنيه بدلًا من 370 ألف جنيه.