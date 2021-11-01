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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

حجاج عبد العظيم يدخل في نوبة بكاء أثناء الاحتفال بزفاف ابنته.. صور

صدى البلد

دخل الفنان حجاج عبد العظيم،  في نوبة بكاء شديدة فور ظهور ابنته بفستان زفافها والتي تحتفل به اليوم بحضور نجوم الفن.

ووجه حجاج عبد العظيم كلمات مؤثرة إلى ابنته دنيا، حيث قال لها:" مبروك يا حبيبتي ربنا يتمملك على خير".

حجاج عبد العظيم أحدث المنضمين لمسلسل السيدة زينب

انضم الفنان حجاج عبد العظيم لفريق عمل مسلسل " السيدة زينب"، وهو بطولة محمود عبدالمغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

 

وتحدث الفنان حجاج عبد العظيم عن عمله مع الزعيم عادل إمام في أحد الأعمال الفنية، قائلا: "اشتغلت مع الزعيم وابنه محمد إمام.. ومفيش فرق بين الاثنين وهم أساتذة".

 

وأضاف "عبد العظيم" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يهنئ الزعيم عادل إمام في تربية نجلهم محمد إمام الجيدة، متابعا: "على المستوى الشخصي هو شخص جميل جدا.. وتحسي أنه بطل العمل

وهو أقل واحد فيه"

 

وتابع: "كل كوميديان فى مصر يعتبر متخرج من عباءة عادل إمام وكان مثل أعلى بالنسبالهم.. واشتغلت معاه الإرهاب والكباب والنوم في العسل ومسلسل عوالم خفية"، حيث أن عمله معه فرق كثيرا في مستقبله.

 

وقال إن أهم شيء لدى الممثل أن يحب دوره من أجل القدرة على إقناع الناس به، معقبا: "لازم تحب الدور لأن تفاصيل الدراما متنقلة وغير متشابهة وفيه أحداث".

وعقب الفنان حجاج عبدالعظيم أنه عندما يحب الممثل الشخصية يبدع فيها، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يستدعى منها مواقف وعقله يقوم بتكوينها.

وتحدث عن تأدية دور محامٍ فى فيلم "عايز حقى"، متابعا: “كانت تعد مشكلة لى”، موضحا: "كان محامى قاعد على القهوة بيلعب طاولة طول النهار وما صدق يتناول قضية كبيرة جدا.. وكان مالوش أى علاقة بالمحكمة".

 

في سياق آخر، أكد الفنان حجاج عبد العظيم أنه استفاد من العمل مع الفنان صلاح السعدني في مسلسل “ليالي الحلمية”، قائلا: "حسسني بالأمان والتواضع وإن كلنا أد بعض".

 

وأضاف الفنان حجاج عبد العظيم أن الفنان صلاح السعدني كان مرحا في كواليس العمل، لافتاً إلى أنه “كان يؤدي مشاهد الضرب بطريقة حقيقية وكنت أشعر بالألم منه”.

 

وأوضح الفنان حجاج عبد العظيم، أن المخرج إسماعيل عبد الحافظ هو من رشحه للشخصية التي أداها في مسلسل “ليالي الحلمية”، لافتا إلى أن دوره في العمل كان لا يتخطى الـ 7 مشاهد في 7 حلقات فقط.

 

وأشار إلى أن الكاتب أسامة أنور عكاشة زاد من مساحة دوره بعد أن أعجب بتمثيله، مؤكدًا أنه كان يدعمه دراميًا للغاية.

حجاج عبد العظيم ابنته بفستان زفافها نوبة بكاء شديد كلمات مؤثره مبروك يا حبيبتي

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