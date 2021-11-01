مقتل طالب إثر نشوب مشاجرة مع زملائه في كفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ، مساء اليوم، الإثنين، واقعة مؤسفة، حيث لقي طالب ثانوي مصرعه إثر نشوب مشاجرة مع زملائه بسبب وجود خلافات بينهم.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا العميد عماد جلال، مأمور قسم أول كفر الشيخ، بوصول الطالب «إ.ط» 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، ومقيم بمنطقة ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، جثة هامدة، إلي مستشفي كفر الشيخ العام، إثر إصابته بجرح قطعي.

كشفت التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين المجني عليه و3 من زملائه بمنطقة الـ 47 بمدينة كفر الشيخ، دائرة قسم أول كفر الشيخ، إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلي مشاجرة، وأصيب بجرح إثر التعدي عليه، مما أودت الإصابة بحياته.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 3964 لسنة 2012 إداري قسم أول كفر الشيخ. وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.