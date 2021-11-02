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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص

أبو فلة جمع مليون
أبو فلة جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين

في الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات والانتقادات لوقف المحتوى الغير الهادف الذي يقدمه الكثيرون من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح أحد هؤلاء المؤثرين في استثمار الأعداد الغفيرة التي تتابعه وقدم مثالا يحتذى به فيما يمكن أن يفعله صناع المحتوى من تغيير لحياة الناس وتوجيه الأموال والطاقات للأعمال الخيرية.

وفي حملة تعتبر الأضخم من قبل صناع المحتوى العرب، قام اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان، الشهير ب " أبو فلة" جمع تبرعات وصلت لمليون دولار في 28 ساعة فقط لإغاثة اللاجئين وتقديم العون لهم.

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وجاءت فكرة أبو فلة عندما قرر أن يحتفل بوصوله ل 20 مليون متابع على قناته على اليوتيوب ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة فقد دعى المتابعين إلى حلقة من البث المباشر على قناته يوم الجمعة الماضى لجمع التبرعات لمساعدة الأسر اللاجئة وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم في فصل الشتاء.

 

وبالفعل في 28 ساعة من حلقة متواصلة من البث استطاع أبو فلة أن يقنع متابعيه بالمشاركة في التبرعات التي وصلت ل مليون دولار سيتم توزيعها على جميع على اللاجئين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم، والوصول إلى الآلاف من هذه الأسر .

 

وفي إطار حملته المشتركة مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نجح أو فلة بامتياز في مهمته ، كما تم شكره من قبل المفوضية لاحساسه المسئولية المجتمعية ومساهمته في مساعدة اللاجئين. 
 

 

 

 

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جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص

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