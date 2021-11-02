جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص

في الوقت الذى تتعالى فيه الأصوات والانتقادات لوقف المحتوى الغير الهادف الذي يقدمه الكثيرون من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، نجح أحد هؤلاء المؤثرين في استثمار الأعداد الغفيرة التي تتابعه وقدم مثالا يحتذى به فيما يمكن أن يفعله صناع المحتوى من تغيير لحياة الناس وتوجيه الأموال والطاقات للأعمال الخيرية.

وفي حملة تعتبر الأضخم من قبل صناع المحتوى العرب، قام اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان، الشهير ب " أبو فلة" جمع تبرعات وصلت لمليون دولار في 28 ساعة فقط لإغاثة اللاجئين وتقديم العون لهم.

وجاءت فكرة أبو فلة عندما قرر أن يحتفل بوصوله ل 20 مليون متابع على قناته على اليوتيوب ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة فقد دعى المتابعين إلى حلقة من البث المباشر على قناته يوم الجمعة الماضى لجمع التبرعات لمساعدة الأسر اللاجئة وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم في فصل الشتاء.

وبالفعل في 28 ساعة من حلقة متواصلة من البث استطاع أبو فلة أن يقنع متابعيه بالمشاركة في التبرعات التي وصلت ل مليون دولار سيتم توزيعها على جميع على اللاجئين وأسرهم وتلبية احتياجاتهم، والوصول إلى الآلاف من هذه الأسر .

وفي إطار حملته المشتركة مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نجح أو فلة بامتياز في مهمته ، كما تم شكره من قبل المفوضية لاحساسه المسئولية المجتمعية ومساهمته في مساعدة اللاجئين.



والله رقم ال20 قوي يجماعة😍🔥🔥 pic.twitter.com/6U3fcd1saE — AboFlah (@AboFlah_1) October 28, 2021

الحمدلله الذي مَنَّ علي بأفضل وأعظم لحظة بحياتي، شكراً لكل من لم يستطع التبرع وشارك ونشر هذه الحملة وللداعمين والمتبرعين ولكل من ساهم بهاذا العمل الذين بدونهم ماكان لهذا العمل الخيري أن يكتمل ، وبإذن ستتم متابعة وتغطية هذه الحملة حتى تصل المساعدات لمن يستحق، شكراً من القلب 🙏🤍 — AboFlah (@AboFlah_1) November 1, 2021

مع دموع الفرح @AboFlah_1 💙

وصلنا 1000,000 دولار في 28 ساعة!



كلمات الشّكر لا توفّيك حقك @AboFlah_1 شكراً من القلب ولجميع الداعمين 💙🙏#دفي_قلوبهم pic.twitter.com/Dw8ovq2ezK — Voices #WithRefugees (@VoicesWRefugees) October 30, 2021