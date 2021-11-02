البنتاجون تعلق على نشر روسيا طائرات سو 35 في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، عزمها مواصلة استخدام آلية منع تفادي الصدام بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، مشيرا إلى أنها تعمل بنجاح.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، ردا على طلب التعليق على الأنباء عن نشر روسيا مقاتلات "سو 35" في القامشلي، بسوريا: "ليس بوسعي أن أتحدث عن انتشار القوات والقدرات الروسية في سوريا، وكما تعرفون، لدينا قناة لتفادي الصدام مع الروس، وهي تعمل بالفعل".

وتابع جون كيربي: "نحن نستخدمها بالفعل؛ لضمان تفادي أي أخطاء وعواقب غير مقصودة".

وأكد جون كيربي "نعتزم مواصلة استخدام هذه القناة؛ لتفادي الصدام".

يذكر أن هذه الآلية الثنائية لتفادي الحوادث والصدام بين القوات الروسية والأمريكية أثناء العمليات في سوريا تم استحداثها بموجب مذكرة التفاهم بين روسيا والولايات المتحدة الموقعة في 20 أكتوبر عام 2015.