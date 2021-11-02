ميدو يعبر عن سعادته بشرائه "أولة"عبر تويتر..شاهد

عبر نجم الزمالك،أحمد حسام ميدو،عن سعادته البالغة بشرائه"أولة"،ونشر صورتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكتب ميدو من خلال صورة ال"اولة": اشتريت أولة..اااااه يا أوله".





واستنكر احمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، قيام نادي البنك الاهلي بشراء كريم بامبو من الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية رغم علمه بنتيجة عينة المنشطات الخاصة باللاعب.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: " قريت تعليق لدكتور نادي البنك الاهلي ان نتيجة عينة كريم بامبو طلعت ايجابية شهر مايو والنادي تم ابلاغه بكده.. ليه فضل يلعب طول المده دي؟".

واضاف: “ هل ده عدل على باقي الاندية؟ الاهم ليه اشتروه من الزمالك بكل الفلوس دي وهما عارفين انه هيتوقف؟ مش فاهم حاجه!!”.