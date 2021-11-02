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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم جامعة حلوان في احتفالية النشر الدولي في Web of Science

جانب من التكريم
جانب من التكريم

تم تكريم جامعة حلوان لإسهاماتها الكبيرة بمجلاتها العلمية التي تصدر باللغة العربية والمدرجة في كشاف الاستشهادات العربي ARCI الخاصة بالناشر Clarivate ، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى للنشر الدولي في Web of Science ، والتي أقيمت في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ، وبنك المعرفة المصري، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والأستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والأستاذ الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور محمد الغر امين الجامعات الخاصة والأهلية ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة و الأهلية، وتحت رعاية الناشر Clarivatev.

هنأ الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بهذا الإسهام الكبير مشيداً بدور جامعة حلوان في مجال النشر العلمي محلياً ودولياً، كما تحتوي الجامعة على عدد كبير من المجلات العلمية المميزة والفريدة، وخاصةً في ظل احتواء الجامعة على كوادر علمية مميزة.

وقد تسلمت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جائزة الاسهامات العلمية لمجلات الجامعة وأوضحت سيادتها أن  قطاع الدراسات العليا والبحوث يعمل على تطوير أداء البحث العلمي بالجامعة والرقي به و بالمجلات العلمية بما يتوافق مع المتطلبات العالمية في النشر الدولي ، وهو مايساهم بدوره في اكساب الباحثين الخبرة الأكاديمية والعملية التي تؤهل الطلاب والدارسين لمواكبة متطلبات سوق العمل والنهوض بالبلاد ، لذا يجب توفير أفضل السبل لتقديم الخدمات العلمية والبحثية والتعليمية التي تحفز على الإبداع والتفوق والتميز  للمساهمة في حل مشاكل المجتمع  والنهوض بالبحث العلمي  ورفع التصنيف الدولي للجامعة.

وقد تم خلال الاحتفالية تكريم الجامعات المصرية وفقاً لمعامل التأثير خلال الأعوام الثلاثة السابقة للنشر الدولي في Web of Science ، وكذلك تكريم الكليات التي ينتمي إليها أعلى الباحثين تأثيراً في أعلى ١٤ مجال بحثي تتميز بهم مصر طبقاً للنشر في Web of Science تحت رعاية Clarivate.

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