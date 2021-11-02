أسطورة لن تتكرر.. نسرين طافش تنعى المطرب صباح فخري

حرصت الفنانة نسرين طافش على نعي الفنان الراحل صباح فخري عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بعد وفاته صباح اليوم.

ونشرت نسرين طافش صورة للمطرب الراحل وعلقت عليها قائلة :" السلام لروحك ملك الطرب و الأصالة..صباح فخري أسطورة لن تتكرر "

وفاة صباح فخري

أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

الفنان الراحل صباح فخري كان من مواليد حلب عام 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته في خدمة الفن السوري.

وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".

ويحمل صباح فخري رقما قياسيا في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس في فنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.