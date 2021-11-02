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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

قبل افتتاحه رسمياً| الشكل النهائى لممشى أهل مصر يبلغ 1.8 كم ومجاناً لكل المصريين

صدى البلد

نقلة حضارية جديدة يشهدها كورنيش النيل، من خلال أعمال تطويره وانشاء ممشى أهل مصر، والذى يعد نقلة حضارية ومتنزه للمصريين، ويهدف لإعادة واجهة نهر النيل لسابقها ورونقها مرة أخرى، ويمتد  طول المرحلة الأولى منه 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق الواقعة بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو.  

و يشمل ممشي أهل مصر السياحي، أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافيتريات ومحلات وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى  مجاناً، بالإضافة للعديد من الأنشطة الأخرى مثل المسرح الترفيهي، وأماكن انتظار للسيارات ومرسى نهري ومنطقة خدمات مكشوفة.

 

المرحلة الأولى من المشروع


وأكد المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، والمشرف على مشروع ممشى أهل مصر، أنه تم البدء في المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية  من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول ما يقرب من 2 كيلو، وتم تنفيذ عدد 19 مبنى تتضمن 62 محلا، و5 كافتيريات و5 مطاعم، وتم عمل 5 جراجات بسعة 180 سيارة، موضحاً أنه تم العمل في هذه المبادرة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح معاون وزير الإسكان، فى حوار سابق لصدى البلد، أنه تم استغلال فرق المنسوب بين نهر النيل وبين الرصيف، وتم عمل الممشي على مستويين، مستوى علوي موازي للرصيف ومستوى سفلي موازي لنهر النيل.


ولفت إلى قرب تشغيل المرحلة الأولى منه، والتي تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كيلو متر، بتكلفة 585 مليون جنيه.


وكانت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، –كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع ممشى مصر - عن تعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" الذي يعتبر متنزهاً جديداً يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثرى تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل وذلك لفترة 9 سنوات، هي مدة التعاقد والتي تبدأ بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو.  

 

وأعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر.

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