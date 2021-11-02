بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر اليوم الثلاثاء إلكترونيا

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر اليوم الثلاثاء



وأوضح المركز الإعلامي للجامعة أن المرحلة الثانية تستمر لمدة عشرة أيام، لافتًا إلى أن الفئات المتاح لها التقديم خلال تلك الفترة هم: الطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى ( فرق النقل - الفرق النهائية) إضافة إلى الطلاب والطالبات الجدد الملتحقين بالجامعة في العام الجديد 2021-2022م.

وأعلن المركز الإعلامي بالجامعة أنه لن يتم تسكين أي طالب أو طالبة في المرحلة الثانية غير حاصل على تطعيم فيروس كورونا ومعه شهادة تثبت ذلك، مضيفًا أن التسجيل لهذه المرحلة يكون من خلال الرابط الآتي:

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