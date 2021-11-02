بعد حصدهم نصف جوائز مهرجان طنجة.. جامعة عين شمس تستقبل طلابها بالورود

نظمت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب استقبال حافل ، مساء أمس ، بمطار القاهرة لوفد الجامعة العائد من المغرب بعد المشاركة المشرفة في الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولى للمسرح الجامعي بمدينة طنجة بالمغرب ، والمقام تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب .

حيث تمكن فريق التمثيل المسرحي بالجامعة والمشارك في المهرجان من الفوز بأربعة جوائز من إجمالي ٨ جوائز للمهرجان ، بالعرض المسرحي (سالب صفر) من إنتاج الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم و الطلاب.

وقد قام فريق الاستقبال بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالجامعة بتقديم الورود ورسائل التهنئة من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب لبعثة الوفد المصري المشارك بالمهرجان برئاسة الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب و مصطفي عيسي مدير إدارة النشاط الفني، و أحمد عادل مشرف المسرح.

وكان الفريق قد تلقى اتصال تليفوني مباشر بعد حفل ختام المهرجان من الدكتور عبد الفتاح سعود هنأ خلاله الطلاب علي هذا الانجاز ووعد بتكريم جميع اعضاء الوفد التكريم اللائق والمناسب نظرا للانجاز الكبير في مهرجان دولي عالمي.

وكان مهرجان المسرح الجامعي بمدينة طنجة قد شهد منافسة قوية بين ١٤ عرض مسرحي من ١٢ دولة عربية وأجنبية ، هى ، مصر ، المغرب، بلجيكا ، البرتغال ، إيطاليا ، ليتوانيا ، الصين ، تونس ، السعودية ، الأردن ، فلسطين والكويت.

وقد تمكن العرض المسرحي (سالب صفر) من الفوز بجائزة أفضل عرض يعبر عن حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى جائزة أفضل تأليف مسرحي للمؤلف مصطفي طلعت،كذلك تم ترشيح العرض لجائزة أفضل مخرج بالمنافسة مع العرض البرتغالي بالإضافة إلي ترشيحه للجائزة الكبري.

كذلك فاز الطالب إسلام خالد الطالب بكلية التجارة بجائزة أفضل ممثل ونالت الطالبة ليالي خلف الطالبة بكلية التجارة جائزة أفضل ممثلة ، وهى سابقة تعد الأولى من نوعها في هذا المهرجان أن يتم اختيار أفضل ممثل وأفضل ممثلة من نفس العرض ، كما أن ترشيحات جوائز أفضل ممثل تنافس عليها ثلاث طلاب من جامعه عين شمس في ظاهرة فريدة لم تحدث من قبل ان يكون المرشحين لأفضل ممثل ثلاثة من نفس العرض.