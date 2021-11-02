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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة التجميل يحذر من عمليات التكميم وشفط الدهون.. تفاصيل

عملية التكميم وشفط
عملية التكميم وشفط الدهون

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل، إن الحمل والرضاعة من أحد أسباب ترهلات الجسم، خاصة الحمل المتكرر، حيث إنه يؤدي إلى حدوث ترهلات في الجلد، معقباً: "معظمنا معندوش ثقافة الحفاظ على الجسم بعد الولادة".

وأضاف محمد شعيب خلال لقائه مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، التي يرأس تحريرها الصحفي "أحمد حمدي"، أن الدايت أيضاً من أسباب حدوث ترهلات في الجسم، قائللاً: "فقدان الوزن بشكل سريع .. حيث كل ما يكون نزول الوزن سريع كل ما الكولاجين يتأثر وبالتالي تتأثر ليونة الجلد .. مما يؤدي إلى حدوث الترهلات".

ونوه استشاري جراحة التجميل أن زيادة الوزن تؤثر على كافة أجهزة الجسم، لذلك يجب التخلص من هذا الوزن بعيداً عن عمليات التكميم وشفط الدهون لأنها تؤدي إلى حدوث ترهلات أيضاً، مشيراً إلى أن أفضل طريقة للتخلص من الدهون هو مشرط الجراح.

وتابع محمد شعيب أن عمليات شد الترهلات أصبحت الآن تُجرى بدون الشعور بأي ألم لمدة 24 ساعة، منوهاً أن هناك أنواع من التخدير تقتل الألم وتسكنه خاصة في الفترة الأولى بعد الخضوع للعملية.

استشاري جراحة التجميل عمليات التكميم صدى البلد عمليات شفط الدهون برنامج طبيب البلد

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