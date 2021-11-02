تحطم طائرة في جنوب السودان ومقتل كل ركابها |شاهد

لقي 5 أشخاص مصرعهم في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، في تحطم طائرة شحن، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار جوبا.

ووفقا لكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال مدير مطار جوبا، إن الحادث أسفر عن مقتل جميع الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة.

والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة، التي كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل.

ويفتقر جنوب السودان، الذي عانى من صراعات في السنوات العشر الماضية، لمواصلات برية وبنية تحتية يعتد بها، مما يجبره على استخدام الطيران في نقل بعض الشحنات.

وذكرت الوكالة أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.