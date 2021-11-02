عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاء نادر.. سكرتير مجلس الأمن الروسي ومدير CIA يلتقيان في موسكو| فيديو

صدى البلد

عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة الروسية موسكو وبحثا العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

 

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيان مقتضب صدر عن مكتب سكرتير مجلس الأمن الروسي إن باتروشيف وبيرنز التقيا اليوم في موسكو حيث "بحث الطرقان العلاقات الروسية الأمريكية"، دون ذكر أي تفاصيل عن المحادثات.

 

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين التي سبق أن قال الكرملين إنها تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة.

مفاجأة.. الأقمار الصناعية تكشف حشدا عسكريا روسيا على حدود أوكرانيا

البنتاجون تعلق على نشر روسيا طائرات سو 35 في سوريا

وفي إطار هذه الجهود أجرى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يوم 16 يونيو في جنيف أول قمة بينهما استمرت نحو 4 ساعات واتفقا خلالها على إعادة سفيري البلدين بعد استدعائهما سابقا.

وأعلن بوتين أنه ليست لديه أوهام عقب لقائه مع بايدن، لكن هناك بارقة أمل ببناء الثقة المتبادلة ويمكن الاتفاق حول كل القضايا التي تم بحثها.

كما أكدت إدارة بايدن ضرورة التعاون مع روسيا في المجالات التي يمكن ذلك فيها خاصة الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني وحل بعض الأزمات الإقليمية.

 

مجلس الأمن الروسي الاستخبارات المركزية سي آي ايه روسيا الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

تهديد بعقوبات.. أمريكا: على إثيوبيا التوصل لاتفاق مع مصر حول سد النهضة

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تدريبا يحاكي حربا مع إيران.. تفاصيل

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تحطم طائرة في جنوب السودان ومقتل كل ركابها |شاهد

الأسرع على وجه الأرض.. لماذا يتم تغطية عيون الصقر بعد اصطياده؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

خدمة جديدة.. طريقة الاستعلام عن رصيد الدعم في بطاقة التموين

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

فيديو

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ