تحرك عاجل لـ الجيش الروسي علي حدود أوكرانيا.. والكرملين يكشف الحقيقة

أفادت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا قد نشرت الجيش وأليات عسكرية علي حدود أوكرانيا، ولكن سرعان ما نفي المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذه الأنباء مؤكدا أنها "هراء" لا يستحق التعليق عليه وإضاعة الوقت.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، اعتبر بيسكوف، أن جودة هذه المنشورات لا تستحق حتى التعليق عليها، ولا يجب إيلاؤها أي اهتمام.

وأضاف: "لقد رأيتم بأنفسكم أن الحديث يدور حول الحدود مع أوكرانيا، ويظهرون الحدود مع بيلاروسيا".

وتابع إن نقل بعض معداتنا العسكرية أو وحدات جيشنا عبر أراضي روسيا الاتحادية هو شأن يخصنا"، مشيرا إلى أن "روسيا لم تهدد أحدا قط، ولا تهدد، ولا تشكل خطرا على أحد".

وأوضح أن روسيا اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لضمان أمنها على خلفية نزعات توسعية عدوانية إلى حد ما، وخاصة من حلف الناتو وعدد من الدول الأخرى.