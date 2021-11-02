رئيس جامعة طنطا يتفقد مستشفى الجراحات الجديد والكلى

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية يأتى على رأس أولويات الجامعة، بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى فى محافظات الدلتا ، ودعم المبادرات الرئاسية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها اليوم بمستشفى الجراحات الجديد ومستشفى الكلى والمسالك البولية، رافقه خلالها الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إداراة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى، والدكتور محمد البديوى مدير المستشفى الرئيسي.

أوضح رئيس جامعة طنطا أن مستشفى الجراحات الجديد يضم أكثر من 700 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، بإلإضافة إلى غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات، و21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات للمحاضرات وقاعات المحاكاة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إداراة المستشفيات الجامعية بطنطا، أن مستشفى الجراحات يضم أحدث أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية ومعمل التحاليل، بالإضافة إلى أجهزة وحدة القسطرة المخية.

أضاف أن المستشفى يخدم كذلك أقسام الجراحة العامة، وجراحة الجهاز الهضمي وجراحات العظام والعمود الفقري، وجراحات العيون، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات التجميل، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم.

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