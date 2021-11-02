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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يوميات إكسبو 2020.. وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يزور الجناح المصري

صدى البلد

أجرى السفير أوسمار شحفة رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية زيارة للجناح المصرى بإكسبو 2020 دبى، على رأس وفد يضم 15 عضواً من قيادات الغرفة وممثلين عن الشركات البرازيلية.

 

وأعرب رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية عن سعادته بزيارة الجناح المصرى واستعراضه للمحتوى المتميز للجناح والذى يعكس الحضارة المصرية العريقة والجهود التنموية الحالية للدولة المصرية ورؤيتها للمستقبل، مشيداً بالمبادرات والمشروعات المختلفة التى يتم عرضها من خلال الشاشات التفاعلية وبصفة خاصة المتعلقة بالإنجازات والمشروعات الاقتصادية والفرصة الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالسوق المصرى فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 

وأكد شحفة أن العلاقات المصرية البرازيلية تشهد تطوراً ملحوظاً  وبصفة خاصة فى المجال الاقتصادى، مشيراً الى لقائه شهر سبتمبر الماضى بـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والتى تم خلالها توقيع اتفاق  لإنشاء مكتب تمثيل تابع للغرفة بالقاهرة وهو الأمر الذى يعكس  إهتمام الغرفة بالسوق المصرى بإعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

 

يسهم هذا المكتب فى رعاية المصالح المشتركة لرجال الأعمال البرازيليين والمصريين وتعزيز حركة التبادل التجارى بين البلدين على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف مع دول أمريكا اللاتينية من خلال إتفاقية الميركسور ومع الدول الإفريقية من خلال إتفاقية التجارة الحرة  القارية الإفريقية .

باكسبو 2020 دبى السفير أوسمار شحفة رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية إكسبو 2020 دبي الجناح المصري

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