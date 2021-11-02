مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور .. لا تشمل التوك توك .. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه تم تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مضيفا لم يصدر قانون جديد وإنما تم تعديل القانون القديم.

وتابع مدحت قريطم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم بموجب هذه التعديلات الموافقة على استخراج رخص قيادة لمن بلغ 16 عاما للدراجات الآلية الخفيفة.

وأوضح مدحت قريطم، أنه من شروط هذه الرخص أن تجدد سنويًا، إضافة إلى السماح للشخص بقيادة الدراجة منفردًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن التعديلات الجديدة لا تشمل التوكتوك، حيث إن من يقوده يجب أن يكون عمره 21 عاما ويخضع للاختبارات المتعارف عليها، لأنه دراجة أجرة.

واستطرد مدحت قريطم أن التعديل الجديد منح إدارة المرور التحكم في الإعلان على المركبات المختلفة، وأن تقوم به شركات بعينها ولها شروط خاصة، منها ألا يقل رأس مالها عن 30 مليون جنيه.

واختتم مدحت قريطم أن الهدف من تركيب الرادار على الطريق هو مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الرادار يحسب متوسط معدل السرعة على الطريق بين الكاميرات وليس السرعة تحت الرادار فقط.