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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الشبو متهم جديد في واقعة حادث الذبح بالاسماعيلية.. ماذا تعرف عنه؟

صدى البلد

حادث أثار الرأي العام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث عنه الجميع، بعد ذبح أحد الأشخاص لـ شاب في احد الشوارع بمدينة الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده تمامًا وسار بها في الطريق.

أصاب الحادث المأسوي أهالي المنطقة بحالة من الذهول والصدمة من المشهد، ليس فقط أهالي الإسماعيلية بل كل من شاهد مقطع الفيديو المصور للحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بذبح الشخص المجني عليه وسط مدينة الإسماعيلية، خلال دقائق من ارتكاب الجريمة، وكشف المصادر أنه مهتز نفسيًا سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان.

كان الجاني طيب الخلق إلي أن ادمن المخدرات، حسب ما قال أصدقاؤه. 

وقال أحدهم: «المخدرات لحست عقله، وخاصة الأنواع الجديدة التي يتم تداولها حديثا  بالأسواق، مثل الشبو والهيدرو»، مؤكدا أن أصدقاء السوء سبب في انحرافه.

المهتم كغيره من الشباب الذين انجرفوا وراء تعاطي المخدرات، ولم يسلم من خطر مخدر «الشبو» وأضراره الجسيمة.

ما هو مخدر الشبو ؟

مخدر الشبو

يُصنع مخدر الشبو أو الكريستال ميث من  مادة الميثامفيتامين، ويكون على شكل بلورات صغيرة تتميز باللون الأبيض، وكان قد انتشر في فترة الحرب العالمية الثانية، إذ ساعد الجنود على الاستيقاظ لفترات طويلة، واستخدمه البعض لإنقاص الوزن وعلاج الاكتئاب وعلاج نقص الانتباه وفرط الحركة.

وانتقلت صناعته إلى اليابان، والفلبين وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأسيوية، ومنها إلى دول الخليج العربي وأوروبا وأمريكا.

شعور متعاطي مخدر الشبو 

يشعر متعاطي مخدر الشبو أو الكريستال ميث، عند التعاطي للمرة الأولى بالمتعة والإثارة الشديدة، لكنه سرعان ما يبدأ في تدمير حياة الشخص من اللحظات الأولى لتناوله، فهو سريع الإدمان وتكون المرة الأولى لتناوله هي بداية طريق الإدمان.

أعراض إدمان الشبو

يظهر على متعاطي مخدر الشبو أو الكريستال ميث، بعض الأعراض بمجرد البدء في تعاطيه منها: 

- إهمال المظهر الشخصي

- اتساع حدقة العين

- فقدان الوزن والشهية

- الشعور بالوخز

- تشنجات قوية 

- عدم النوم لمدة قد تصل إلى أسبوع 

- تقلب المزاج

- الثرثرة طوال الوقت 

- حركات لا إرادية بالوجه

- نوبات غضب حادة 

- الهلوسة السمعية والبصرية 

أضرار مخدر الشبو

صورة أرشيفية

يحتوي مخدر الشبو على مزيج من المواد الكيميائية الخطيرة، التي تعمل في البداية كمنشط للجسم، لكنها سرعان ما تتحول إلى سلاح فتاك إذا لم يؤد إلى الوفاة فيسبب أضرارا صحية بالغة منها: " فقدان الذاكرة، السلوك العدواني، الإصابة بمرض الذهان، تدمير خلايا المخ، أمراض القلب والسكتات القلبية، الإصابة بالإيدز.

ويحرم مخدر الكريستال ميث الجسم من الكثير من العناصر المفيدة التي تساعد على تنظيم عمل الأجهزة المختلفة بالجسم، لأنه مخدر قوي وشديد التركيز.

تأثير مخدر الشبو على المخ

يشعر متعاطي الشبو للمرة الأولى بسعادة عارمة، لكن ما لا يعرفه أن تلك السعادة نابعة من تركيز الدوبامين في المخ وهو أحد الناقلات العصبية المسئولة عن الحركة والسعادة، لكنه مع تسبيب السعادة يدمر في نفس الوقت الخلايا العصبية المسئولة عن الذاكرة والمشاعر، كما يسبب العديد من الامراض النفسية.

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تأثير مخدر الشبو على الجسم 

لم يقتصر تأثير الشبو على المخ فقط بل يسبب العديد من الأضرار للجسم  منها : "ظهور حبوب، حكة بالجلد، جفاف الفم والجلد، دوخة، احمرار الوجه، ارتفاع ضغط الدم، التعرق الشديد، ارتفاع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس

علاج ادمان الشبو 

يعد علاج  ادمان مخدر الشبو صعبا للغاية لكنه ليس مستحيلا، ويجب التوجه على الفور إلى مستشفى أو مركز متخصص لعلاج الإدمان، حيث أن العلاج لا ينتهى بإقلاع المتعاطي عن التعاطي لكن يمتد ليشمل المتابعة الطبية اللحظية للمريض لضمان عدم الانتكاس مرة أخرى.

وسائل التواصل الإجتماعي الاسماعيلية الشبو إدمان الشبو مخدر الشبو

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