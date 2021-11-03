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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يحدث فجرًا .. هلال القمر بالقرب من كوكب عطارد ونجم السماك

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

نشهد اليوم قبل شروق الشمس منظرًا جميلًا لهلال القمر المتناقص حيث سيبدو على مسافة بضعة درجات في الجزء العلوي من كوكب عطارد في سماء الفجر بالأفق الجنوبي الشرقي بوجود نجم السماك الأعزل لتشكيل مثلث سماوي.

بشكل عام بالنسبة للراصدين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يعتبر مطلع  نوفمبر 2021  فرصة لرؤية عطارد بالقرب من هلال القمر وتعزز زاوية الخريف لمسار الشمس هذا المنظر بالنسبة لنا.

يتم البحث عن هلال القمر بالقرب من الأفق وسيكون عطارد نقطة الضوء تحته مباشرة ويفضل استخدم المنظار لالقاء نظرة على الجزء غير المضاء من قرص القمر.

سيقوم  القمر بالمرور أمام كوكب عطارد في ظاهرة تسمى الاحتجاب في سماء معظم أنحاء كندا وشمال شرق الولايات المتحدة لكنها ستحدث في وضح النهار لذلك سيكون هناك صعوبة في رصدها ولكن يمكن لذوي الخبرة رؤيتها بواسطة التلسكوبات وان تكون السماء صافية جدا ولكن هذا الحدث غير مشاهد في الوطن العربي.

ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على سطح الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.

هذا يعني إذا اصطف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من كوكب عطارد فقط.

سطح الأرض كوكب عطارد القمر الشمس الفجر

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