أبرز دراسات اليوم : مشاكل السمع تستهدف المصابين بعدوى فيروس كورونا.. وهكذا يكون تاثير التفاح على حموضة المعدة

تأثير التفاح على حموضة المعدة

أبرز مضاعفات تحدث للمصابين بعدوى فيروس كورونا

هل الحصول على لقاح جونسون أند جونسون ضد فيروس كورونا يسبب مضاعفات

تأثير المضادات الحيوية في التخلص من آلام الظهر

لم يتوقف الباحثون حول العالم عن إجراء الدراسات و الأبحاث ، سواء حول فيروس كورونا التاجي أو الأمور الأخرى المتعلقة بالصحة ، وخلال اليوم كان هناك عدة دراسات مهمة نشرتها الدوريات العلمية والمواقع الأجنبية المختلفة نستعرضها في السطور التالية ..



التفاح وحموضة المعدة

يحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان ، مثل البكتين وتساعد هذه المغذيات في منع تراكم الكوليسترول في بطانة الأوعية الدموية وبذلك يمكن ان تعتمد علي التفاح للمعدة الملتهبة ، مما يساعد بدوره في منع تصلب الشرايين وأمراض القلب.

وقال الباحث في الدراسة بهرام أرجماندي ، أستاذ ورئيس قسم التغذية بجامعة ولاية فلوريدا، في دراسة أجريت عام 2011 ، إن النساء اللائي تناولن حوالي 75 جرامًا (2.6 أوقية ، أو حوالي ثلث كوب) من التفاح المجفف يوميًا لمدة ستة أشهر ، كان لديهن انخفاض بنسبة 23 بالمائة في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الضار، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد لدى النساء بنحو 4 في المائة ، وفقًا للدراسة.

عندما يتعلق الأمر بالبوليفينول ومضادات الأكسدة ، أوضح فلوريس، أنهم "يعملون في بطانة الخلية لتقليل الأكسدة مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ويضيف مقال نُشر عام 2017 في Trends in Food Science & Technology أن ضغط الدم قد ينخفض ​​أيضًا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو المعرضين لخطر الإصابة به ، مما يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتم العثور على انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية ، في دراسة أجريت على أكثر من 38000 امرأة ونُسب أيضًا إلى بعض البوليفينول ومحتوى التفاح العالي من الألياف وفقا لhealthline .

قد تكون هناك فوائد تنفسية لأكل التفاح أيضًا. قال فلوريس لـ Live Science: “يمكن أن تساعد فوائد مضادات الأكسدة للتفاح في تقليل مخاطر الإصابة بالربو”، وتشير دراسة نشرت عام 2017 في مجلة Nutrients إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ، بما في ذلك التفاح ، من المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بالربو من خلال المساعدة السيطرة على إطلاق الجذور الحرة من الخلايا الملتهبة في الشعب الهوائية وفي الدم الغني بالأكسجين القادم من القلب.



الارتجاع الحمضي هو حالة ناتجة عن فشل العضلة العاصرة المريئية في الانغلاق بشكل صحيح، و يسمح عدم الإغلاق للحمض بالصعود إلى الحلق من المعدة، و هناك العديد من الطرق لعلاج الارتجاع الحمضي ، والذي يُعرف أيضًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي أو مرض الارتجاع المعدي المريئي.

وتشمل أكثر طرق علاج حرقة المعدة شيوعًا في جورجيا الطب والجراحة. قبل اللجوء إلى العلاجات الدوائية أو الجراحية ، قد ترغب في تجربة بعض الطرق الطبيعية، وإحدى الطرق الطبيعية للسيطرة على حرقة المعدة في جورجيا هي تناول التفاح.

يعمل التفاح ، وخاصة الأنواع الحلوة ، على مقاومة الأحماض الموجودة في المعدة. قد يتطلب الأمر اختبار أنواع قليلة من التفاح للعثور على الأفضل بالنسبة لك. يقال إن التفاح اللذيذ و Braeburn من بين أكثرها فعالية.



يجب أن تأكل نصف تفاحة بعد كل وجبة لمنع حدوث حرقة في هذه الأوقات أيضًا ، يجب أن تتناول تفاحة كاملة كوجبة خفيفة في منتصف فترة ما بعد الظهر. أخيرًا ، إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء بعد الخلود إلى الفراش ، فتناول نصف تفاحة قبل النوم ليلًا.



جنبًا إلى جنب مع التفاح ، يجب أن تتناول ملعقة صغيرة من العسل أو دبس السكر الأسود. يمكنك وضع إضافة الشراب مباشرة على التفاح الخاص بك أو تناوله مباشرة أو إضافته إلى عصير التفاح.

يضيف كل من العسل والدبس الأسود إلى قلوية التفاح ويساعد على تحييد حمض المعدة، وعندما تأكل ما يكفي من نصف تفاحة تدوم مدى الحياة ، قم بتبديل الأمور عن طريق تناول عصير التفاح، وأضف العسل أو الدبس إلى العصير لزيادة الفعالية.



يعتبر تناول التفاح طريقة جيدة لتقليل أعراض الحموضة المعوية في جورجيا ، ولكنه ليس علاجًا. إذا توقفت عن تناولها ، يمكن أن يعود الارتجاع في أي وقت.

مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من باحثين عن مضاعفات فيروس كورونا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وماساتشوستس للعين والأذن، إلى أن عدوى فيروس كورونا كوفيد -19، يمكن أن يصيب الأذن الداخلية، ويحتمل أن يتسبب في مجموعة من المشاكل السمعية.



وفحص الباحثون المشرفون على الدراسة، حوالي 10 مصابين بعدوى فيروس كورونا Covid، الذين أبلغوا عن عدد من الأعراض المتعلقة بالأذن، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



ووجدت نتائج الدراسة، أن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الأذن الداخلية ، وخاصة خلايا الشعر ، مما قد يؤدي إلى مشاكل في السمع والتوازن، وأحد أسباب إصابة بعض مرضى فيروس كورونا COVID-19 بفقدان السمع وطنين الأذن والدوخة وصعوبة التوازن.



وقال الدكتور كونستانتينا ستانتوفيتش والدكتور لي غيرك ، اللذان يشرفان على الدراسة، أن سبب الفيروسات مثل النكاف والتهاب الكبد على السمع، وكان لفيروس كورونا نفس تأثير هذه الفيروسات على الأذن .



وفي مارس 2020 ، بعد أن بدأوا في رؤية مرضى فيروس كورونا يبلغون عن الصمم أو الدوخة أو الطنين ، قرروا التركيز على عدوى فيروس كورونا، وقال ستانتوفيتش ، الرئيس السابق لطب الأذن وطب الأعصاب في ماساتشوستس للعيون والأذن والرئيس الحالي لقسم طب الأنف والأذن والحنجرة: "لم يكن واضحًا في ذلك الوقت ما إذا كان هذا مرتبطًا سببيًا أم مصادفة ، لأن فقدان السمع وطنين الأذن شائعان جدًا.



بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Communications Medicine ، استخدم الفريق نماذج خلوية جديدة من خلايا الأذن الداخلية للإنسان والتي يصعب الحصول عليها من الأذن الداخلية للإنسان، ووزعموا أن دراسات أخرى لم تصل إلى نتائج حاسمة بسبب نقص أنسجة الأذن الداخلية.



وقام الباحثون بتغيير الخلايا الجذعية إلى أنواع مختلفة من خلايا الأذن الداخلية بما في ذلك خلايا الشعر والخلايا الداعمة والألياف العصبية وخلايا شوان ، والتي يمكن زراعتها في طبقة ثنائية الأبعاد أو عضويات ثلاثية الأبعاد.



وأخذ الباحثون، الخلايا من مرضى فيروس كورونا كوفيد العشرة الذين يخضعون لعملية جراحية لحالة تسبب نوبات الدوار أو الورم الذي يسبب فقدان السمع الشديد والدوخة، وفي كل من النماذج وعينات الأذن البشرية، وجد الفريق أن خلايا الشعر تحتوي على بروتينات يحتاجها فيروس كورونا لدخول الخلايا وإصابتها.



ولا يُفهم الباحثون، كيف يدخل الفيروس إلى الأذن الداخلية ، لكنه قد يدخل من خلال أنبوب يربط الأنف بالأذن الوسطى أو يهرب من الأنف، ولكن يعتقد أنه يهرب من الأنف عبر فتحات صغيرة تحيط الأعصاب الشمية ، ويصيب الأعصاب القحفية ، بما في ذلك العصب الذي يتصل بالأذن الداخلية.



ولا يعرف الباحثون النسبة المئوية لمرضى فيروس كورونا الذين يبلغون عن صعوبات في السمع ، وهي مشكلة تفاقمت بسبب نقص الاختبارات في وقت مبكر من الوباء.

مضاعفات الحصول على لقاح جونسون أند جونسون

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مخاطر لقاح جونسون أند جونسون أجراها باحثون في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، أن لقاح جونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا COVID 19 يزيد من مخاطر إصابة الحاصلين على جرعة واحدة الإصابة بجلطات الدم النادرة .



وقارن باحثون البيانات من عامة السكان قبل الوباء بالبيانات التي تم جمعها من الآثار الجانبية للقاح التي تم الإبلاغ عنها والتي يعاني منها الأمريكيون، ووجدوا أن الشخص الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح جونسون كان عرضة للإصابة بجلطات دموية في المخ بمقدار 3.5 مرة عن الشخص العادي قبل الوباء.



ويعد تجلط الدم ، وخاصة تجلط الجيوب الوريدية الدماغية (CVST) أحد الآثار الجانبية المعروفة للقاح جونسون أند جونسون J&J ، وكان اكتشاف هذا الخطر هو سبب توقف استخدام اللقاح مؤقتًا في أبريل، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



ومع ذلك ، يصر الفريق على أن الخطر نادر وأنه يجب النظر إلى النتائج في سياق فعالية اللقاح في الوقاية من الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا COVID-19؛ حيث جمع الباحثون ، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها في دورية JAMA للطب الباطني يوم الاثنين، بيانات من أولمستيد ، مقاطعة مينيسوتا وهي مقاطعة يبلغ عدد سكانها حوالي 158000 شخص على بعد 90 ميلاً جنوب شرق مينيابوليس من عام 2001 إلى عام 2015.



ثم استخدموا نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة (VAERS) التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (VAERS) للعثور على تشخيص جلطات الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون J&J بين تاريخ الموافقة على اللقاح في نهاية فبراير 2021 إلى 7 مايو.



وخلال فترة 14 عامًا ، كان هناك 39 من سكان أولمستيد الذين حصلوا على اللقاح يعانون من حالة تخثر دم نادرة ، قد تكون مميتة ، يمكن أن تتشكل في دماغ الشخص، ومن هذه المجموعة ، كان لدى 29 منهم عامل خطر خلال 92 يومًا من تطور الجلطة الدموية ، مثل العدوى أو السرطان النشط أو موانع الحمل الفموية للنساء.



وأفاد الباحثون، أيضًا أن متلقي لقاح جونسون أند جونسون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالجلطات الدموية في غضون الخمسة عشر يومًا الأولى بعد تلقي اللقاح، وكان النساء أيضًا أكثر عرضة للخطر بين سن 30 إلى 64.



ويعتبر لقاح جونسون أند جونسون J&J هو الأقل شعبية بين لقاحات فيروس كورونا Covid الثلاثة المتاح في أمريكا ، على الرغم من أن طبيعته ذات الطلقة الواحدة زادت من إمكانية استخدامها دوليًا في المناطق ذات الموارد المتاحة لإعطاء اللقاح مرتين.



وتتشكل جلطات الدم داخل الأوردة في الطبقات الخارجية للدماغ ، ويمكن أن تمنع الدم من سريان الدم بشكل طبيعي من الدماغ إلى القلب، وفي أسوأ الحالات ، يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بسكتة دماغية قد تؤدي إلى الوفاة.

مخاطر الحمل بعد سن 35 عاماً للمرأة والجنين

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن مضاعفات الحمل في سن متأخر من قبل باحثون في جامعة مانشستر، إن حمل الأمهات الأكبر سنًا قد يجعلهم في خطر أكبر لولادة جنين ميت أو التعرض لمخاطر الولادة المبكرة، إلا أن اختبار الدم يمكن أن يتنبأ بهذه الأمور.



وتشير الدلائل إلى أن النساء اللواتي يلدن في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات من العمر أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات الحمل؛ حيث اكتشفوا الآن طريقة للتنبؤ بأي من الأمهات الحوامل يواجهن أكبر تهديد، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



وتميل المراة الحمال اللائي تزيد أعمارهن عن 35 عامًا إلى الحصول على مستويات أقل من عامل نمو المشيمة، يتم تكوينه بشكل طبيعي عندما تكون المشيمة صحية. ومع ذلك ، لديهم أيضًا قدرة أكبر على مضادات الأكسدة، وهو مقياس يوضح ما إذا كانت الخلايا في العضو تتحلل أو تلتهب.



وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور أليكس هيزيل: " أن الحوامل فوق سن 35 أن يتعرضون بشكل متزايد في العديد من البلدان لإنجاب الأطفال مبكرا، والتعرض لمخاطر الولادة المبكرة، أو ولادة أطفال ميتة. ولسوء الحظ ، لطالما ارتبط إنجاب طفل في وقت لاحق من العمر بمخاطر الحمل العالية.



وأكد الباحثون، أن التغيرات في الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي تحدث للمرأة في سن 35 يمكن أن ترتبط بالعديد من مضاعفات الحمل، وجدنا أنها موجودة أيضًا في الأمهات الأكبر سنًا مما قد يضر بالمشيمة وقد يفسر سبب مواجهة الأمهات الأكبر سنًا لهذه المخاطر العالية.

وأضاف هيزيل، إلى أن المؤشرات الحيوية في المشيمة ، جنبًا إلى جنب مع المعلومات الديموغرافية والمتغيرات السريرية التي نعلم بالفعل أنها تؤثر على مخاطر الحمل ، قد تمنح الأطباء والباحثون طريقة أفضل للتنبؤ بالمخاطر التي يمكن ان تحدث نتيجة الحمل في سن أكبر.



وأشار البروفيسور هيزل، إلى أن تنتظر أعدادًا متزايدة من النساء حتى وقت لاحق من حياتهن إنجاب طفل ، حيث يولد ما يصل إلى ربع الأطفال في المملكة المتحدة لمن هم فوق سن 35 عامًا.



ولقد وجدت الدراسات أن التركيز على الوظائف والمخاوف المالية تدفع النساء إلى إنجاب الأطفال في وقت لاحق في الحياة. لكن مخاطر ولادة جنين ميت ، والولادة المبكرة ، ودخول الأطفال حديثي الولادة إلى الحضانة تصل إلى الضعف لدى الأمهات الأكبر سنًا.



وأخذ الباحثون عينات دم من 527 امرأة في ستة مستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الأسبوع 28 و36 من الحمل بين مارس 2012 وأكتوبر 2014، وكانت حوالي 158 امرأة في العشرينات من العمر ، و 212 في الثلاثينيات من العمر ، و 157 في الأربعينيات من العمر.



وتم أخذ عينات من الأمهات المسنات والشابات اللائي لديهن خصائص متشابهة لتحديد مدى تأثير سنهن على خطر الولادة المبكرة، وقاموا بتحديد خطر دخول أطفال المشاركين إلى العناية المركزة أو الحصول على درجة أبغار منخفضة، وهو اختبار يحدد مدى قدرة الطفل على التأقلم فور ولادته.



ووجدت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة BMC Pregnancy Childbirth ، أن عامل نمو المشيمة هو أفضل طريقة للتنبؤ بنتيجة حمل سلبية ، بدقة 74٪ ، في حين أن القدرة المضادة للأكسدة أعطت تنبؤات دقيقة بنسبة 69٪ من الوقت.



ووجد الباحثون، تحليل عينات الدم أن قدرة مضادات الأكسدة كانت أعلى لدى الأمهات الأكبر سنًا كانت نتائج حمل سلبية في الأسبوعين 28 و 36 مقارنة بالنتائج الطبيعية ، بينما كان عامل نمو المشيمة أقل في الأسبوع 36.



بالإضافة إلى ذلك ، فقد أوضح الباحثون، إن النساء اللواتي سبق لهن الولادة دون مشاكل كانوا أكثر عرضة بنسبة النصف تقريبا لمخاطر الحمل، وفي الوقت نفسه ، كانت النساء اللواتي تجاوزن 35 عامًا وهن يدخن قبل وأثناء الحمل أكثر عرضة بأربعة أضعاف نتائج الحمل السلبية ، في حين انخفض الخطر إلى الضعف بالنسبة للمدخنين السابقين.

تأثير المضادات الحيوية في التخلص من آلام الظهر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تأثير المضادات الحيوية لعلاج حب الشباب في تخفيف آلام الظهر من قبل باحثون أمريكيون ، أنه حقن المضادات الحيوية لمكافحة حب الشباب يمكن أن تؤدي إحداث ثورة في علاج آلام الظهر؛ حيث أن جرعة واحدة من عقار جديد يعرف باسم PP353 يمكن أن يخفف بل ويعالج آلام أسفل الظهر المزمنة التي تصيب الملايين .



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه يقتل المضاد الحيوي البكتيريا التي تسبب حب الشباب بشكل طبيعي، ولكن تم العثور عليها أيضًا في الأقراص التالفة في العمود الفقري للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



وتشمل الأسباب الشائعة لآلام الظهر الانزلاق الغضروفي والتهاب المفاصل وتضيق العمود الفقري (حيث تضغط العظام على الأعصاب)، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن البكتيريا تلعب دورًا أيضًا.



في دراسة تاريخية عام 2013 ، وجد باحثون دنماركيون أنه في ما يصل إلى 40٪ من المرضى الذين يعانون من انزلاق الأقراص ، أصيبت الأقراص التالفة ببكتيريا ؛ حيث ان الأقراص عبارة عن قطع إسفنجية من الأنسجة توضع بين عظام العمود الفقري وتعمل على تبطينها. عندما ينزلق المرء أو ينفتق ، في الغالب بسبب التآكل والتمزق المرتبط بالعمر ويمكن أن يضغط على الأعصاب المجاورة.



ووجد الباحثون، أنه عادة ما يسبب حب الشباب Cutibacterium حب الشباب ولكنه موجود أيضًا في الفم ويمكن أن يصل إلى مجرى الدم نتيجة سوء نظافة الأسنان؛ حيث تُنمي الإنزلاق الغضروفي أوعية دموية صغيرة كجزء من عملية الإصلاح ، ويُعتقد أن هذه هي الطريقة التي تدخل بها البكتيريا إلى القرص، ثم ينتجون حمضًا يضر بالعظام المحيطة ، ويهيج الاعصاب ويسبب الالتهاب ، مما يؤدي إلى الألم.



وأظهرت الدراسات أن المضادات الحيوية عن طريق الفم يمكن أن تخفف الألم، ولكن يتم تفكيك الكثير من الدواء قبل وصوله إلى العمود الفقري ، لذلك يجب تناول الأقراص لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تكون فعالة.



يزيد هذا الاستخدام المطول من مخاطر الآثار الجانبية بما في ذلك الإسهال وآلام البطن وفقدان الشهية ، فضلاً عن مخاوف بشأن مقاومة المضادات الحيوية ، حيث تطور البكتيريا القدرة على هزيمة الأدوية التي تهدف إلى قتلها.



ويتضمن العلاج الجديد ، الذي طورته شركة Persica Pharmaceuticals ومقرها كينت ، حقن المضاد الحيوي PP353 في القرص. يؤدي هذا إلى زيادة كمية الدواء التي تصل إلى البكتيريا ، مما يسمح للمرضى بالتعامل مع حقنة واحدة، مما يقلل بدوره من مخاطر الآثار الجانبية ومقاومة المضادات الحيوية، بمجرد حقنه ، يتجمد PP353 ، مما يضمن بقائه داخل القرص ، ويوقف نمو البكتيريا ويسبب الألم.



وقال مايكل ماكنكولاس ، استشاري جراحة العظام في مؤسسة NHS التابعة لمستشفيات جامعة ليفربول ، أن العلاج بالمضادات الحيوية ناجح لآلام أسفل الظهر، وقد يجعل الجراحة امر غير قديم وعفا عليها الزمن.