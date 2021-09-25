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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

صدى البلد

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية دون داع.

شعبة الأدوية تحذر من تناول المضادات الحيوية دون روشتة

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

وحذر خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، من تناول أدوية دون داعي خاصة أن تناول المضادات الحيوية من تلقاء المريض أمر خطير.

انتهازية

ووصف  الدكتور حسام موافي، الميكروبات بـ «الانتهازية» التي تنتظر الفرصة مع ضعف المناعة وتهاجم جسم الإنسان.

 

وكشف الدكتور حسام موافي، أن المضادات الحيوية تؤثر سلبيا على نخاع العظم المسئول عن الكرات الحمراء وكرات الدم البيضاء ويمنع عمل الصفائح الدموية، وبفعل المضادات الحيوية العنيفة تؤثر على كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

 

تؤدي إلى الوفاة

وتابع في رده على سؤال من أحد متابعين البرنامج، بأن مريض أجرى جراحة بالبواسير وتناول المضادات الحيوية لمدة شهر وتوفى، موضحا أن كثرة تناول المضادات الحيوية تؤدي للإصابة بهبوط في نخاع العظم وحدثت التهابات نتيجة عدم تكوين كرات دم بيضاء مع الإصابة بالإنيما مع عدم تكوين كرات دم حمراء وحدوث نزيف في المخ لعدم تكوين صفائح دموية.

 

وللتعرف على خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية.. تابع الفيديو جراف التالي:

الدكتور حسام موافي المضادات الحيوية نخاع العظم خطورة الإفراط في تناول المضادات قصر العيني

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