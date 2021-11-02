بسبب ارتفاع الإصابات.. دولة أوروبية تعود لقيود كورونا من جديد

أعلن وزير الصحة الهولندي، هوجو دي يونج، فرض قيودا جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بداية من هذا الأسبوع، لمواجهة ارتفاع معدلات الإصابة.

وقال دي يونج: "لا يمكننا التهرب من ضرورة فرض قيود جديدة. عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات يرتفع بسرعة".

ولم يعط وزير الصحة تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة التي قال إنه سيتم إعلانها اليوم الثلاثاء.

ورجحت بعض وسائل الإعلام بأن تطلب الحكومة الالتزام بوضع الكمامات في العديد من الأماكن العامة وتوسع استخدام "جواز كورونا" الذي يقدم دليلا على أخذ لقاح "كورونا" أو اختبار حديث سلبي لفيروس كورونا.

وترتفع الإصابات بفيروس كورونا في هولندا منذ شهر وبلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ يوليو، ووصلت الإصابات الاثنين إلى 7700 حالة بارتفاع 45% عما كانت عليه قبل أسبوع.