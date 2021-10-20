ليست المرة الأولى في الملاعب.. انهيار مدرج رياضي في هولندا.. شاهد

عرضت قناه العربية فيديو لانهيار مدرج رياضي في ملعب في هولندا كاد أن يؤدي لكارثة وهذه ليست المرة الأولي من نوعها .

وأضاف الفيديو أن هناك مواقف مشابهة حدثت في مباريات وأخرها في عام 2021 ، عندما انهار مدرج فيه جمهور بالهند خلال مباراة "الكابادي "وأصيب المئات وفي عام 2018،سقط عدد من جماهير المنتخب العماني خلال احتفالهم بفوز منتخب بلادهم بكأس الخليج الـ 23 بعد انهيار زجاج المدرج في الكويت ما أدي لإصابة حوالي 20شخصا .

واوضح الفيديو أنه عام 2017 ،انهار سياج أحد المدرجات في فرنسا مخلفا أكثر من 20 إصابة ، وفي عام 2014 ،انهار مدرج في ختام الدوري الإسباني ما أدى إلي إصابة 70شخصا