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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكشف عن أجسام نووية قادرة على تثبيط عمل بروتين فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر فريق دولي من الباحثين بقيادة العميد المساعد للبحوث وبرامج الدراسات العليا في قسم العلوم بجامعة نيويورك أبوظبي، رئيس برنامج علم الأحياء والأستاذ المشارك في علم الأحياء بيرجورجيو بيرسيبال، وأستاذ الكيمياء الزائر جينارو إسبوزيتو، بحث جديد ،يوضح قدرة الأجسام النانوية ،أى الأجسام المضادة التى ترتبط بالمستضدات المسؤولة عن تحفيظ الاستجابات المناعية ،وذلك من أجل تثبيط تكاثر الفيروس «SARS-CoV-2».

 

وأوضحت بعض الأبحاث الأخرى ،مدي إمكانية توجيه الأجسام النانوية ضد جزء السطح من البروتينات السنبلة ،وهي المسؤولة عن منع دخول الفيروس إلى الخلايا المضيفة ،وسعي القائمين على الأبحاث إلى تحديد الأهداف المحتملة الأخرى وذلك من أجل تطوير الأجسام النانوية التى يمكن استخدامها فى تشخيص المرض وعلاجه .

 

أكد الباحثون على إنتاج أجسام نانوية مضادة لبروتين Nsp9 غير البنيوي في فيروس SARS-CoV-2،ويعتبر هذا البروتين مكون رئيسي لتكاثر الفيروس .

نشر التحليل القائم على الرنين المغناطيسي النووي للأجسام النانوية لبروتين Nsp9 فى فيروس سارس كوفي 19 فى مجلة أدفانسد بيلوجي وهذه النتائج تكشف عن استراتيجية محتملة مضادة المرض كوفد 19 .

 

أظهرت الدراسة فى المقايسات المناعية على أن هناك اثنين من الاجسام النانوية 2NSP23 و2NSP90 يتم تفاعلهم بشكل خاص مع بروتين Nsp9 المنقّى المؤشّب وبروتين Nsp9 الذاتي في لعاب مرضى «كوفيد 19».

وكشف التحليل الرنين المغناطيسي النووي المدعوم بالديناميكا الجزيئية عن أن بروتين Nsp9 تميز ببنية مركبة قليلة البلمرة، وكلتا الجسمين النانويين يقومان بعمل تثبيت البروتين بشكله الرباعي كما يحددان الحواتم على البنية الرباعية.

الأجسام المضادة كوفيد 19 الأجسام النانوية الرنين المغناطيسي الفيروس

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