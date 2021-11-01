أشرف عقبة: فيروس كورونا يؤثر على أصابع القدمين .. تفاصيل

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك أكثر من فيروس تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا، لذلك يجب على المريض أن يجري بعض التحاليل للتأكد من نوع المرض.



وأوضح أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن أى مواطن يشعر بأعراض البرد وارتفاع درجات الحرارة عليه عزل نفسه لحين توقيع الكشف الطبي والتعامل مع الآخرين بحرص شديد.



وأضاف أشرف عقبة، أن الأبحاث الطبية أثبتت أن كوفيد 19 يؤثر على أصابع القدمين بتغيير لونها إلى الأحمر، وإحداث التهابات بشكل مميز، بالإضافة إلى الإصابة باحتقان فى العين وحساسية.