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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: تراجع وصفات المضادات الحيوية للأطفال 56٪ خلال كورونا

علاقة انخفاض استهلاك
علاقة انخفاض استهلاك المضادات الحيوية بإنتشار وباء كورونا

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن تراجع استخدام المضادات الحيوية للأطفال من قبل باحثون في جامعة ميشيغان، إلى أن الوصفات الطبية لجميع أدوية الأطفال تراجعت بشكل كبير العام الماضي وسط وباء فيروس كورونا كوفيد -19 .

 

علاقة انخفاض استهلاك المضادات الحيوية بإنتشار وباء كورونا



وجاءت نتائج الدراسة، بعد متابعة بيانات من الصيدليات في جميع أنحاء العالم، ووجدوا أن الأدوية الموصوفة للأطفال انخفضت بأكثر من الربع في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وأن توزيع المضادات الحيوية انخفض بنسبة 56 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور كاو بينج تشوا طبيب الأطفال والباحث في جامعة ميشيغان هيلث، إن الانخفاض في عدد الأطفال الذين يتلقون المضادات الحيوية يتوافق مع الانخفاض الكبير في زيارات الأطفال للأطباء خلال عام 2020.
 

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وأشار الباحثون، أن المضادات الحيوية لها آثار جانبية خطيرة، لذا فإن الانخفاض الكبير في صرف المضادات الحيوية قد يكون تطورًا مرحبًا به. ومع ذلك ، قد يكون التراجع في صرف عقاقير الأمراض المزمنة مقلقًا.

وحلل فريق الباحثون، أن قاعدة بيانات الدراسة اعتمدت على مستوصفات الأدوية التي تضمنت 92 بالمائة من الصيدليات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث نظروا في الأشهر الثمانية الأولى من الوباء ، وقارنوا متوسطات الوصفات الشهرية من أبريل إلى ديسمبر 2020 إلى المتوسطات من يناير 2018 إلى فبراير 2020.
 

علاقة انخفاض استهلاك المضادات الحيوية بإنتشار وباء كورونا


وأشار الباحثون، انه انخفض استهلاك الأدوية الطبية والمضادات الحيوية للأطفال بنسبة 26 في المائة إلى ما يزيد قليلاً عن 18 مليون شهريًا بين مارس 2020 وديسمبر 2020، انخفضت كمية الوصفات الطبية للحالات الحادة - مثل المضادات الحيوية بنسبة 51 في المائة ، مع انخفاض المضادات الحيوية نفسها بنسبة 56 في المائة.

وأكد تشوا، إن الانخفاض في صرف المضادات الحيوية يعكس على الأرجح انخفاض العدوى، مثل نزلات البرد والتهاب الحلق ، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا COVID-19 مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أقنعة الوجه .

وأضاف تشاو، إلى إن غالبية وصفات المضادات الحيوية التي تُعطى للأطفال غير ضرورية ، ويمكن أن يكون لتقليص استخدامها العام الماضي تأثير إيجابي؛ حيث ان الإفراط في وصف المضادات الحيوية يمكن أن تسمح للبكتيريا بتطوير مقاومة ضد الأدوية.

المضادات الحيوية الوصفات الطبية فيروس كورونا الأدوية الموصوفة للأطفال أزمة وباء كورونا

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