أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أعراض زيادة الزنك، يعتبر الزنك عنصر غذائى يحتاجه الناس للبقاء بصحة جيدة، يوجد الزنك في الخلايا في جميع أنحاء الجسم. يساعد الجهاز المناعي على محاربة البكتيريا والفيروسات الغازية، يحتاج الجسم أيضًا إلى الزنك لصنع البروتينات والحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا، أثناء الحمل والرضاعة والطفولة ، يحتاج الجسم إلى الزنك لينمو ويتطور بشكل صحيح، يساعد الزنك أيضًا على التئام الجروح وهو مهم لحاسيي التذوق والشم،ولكن عليك الحرص فى زيادة الزنك فى الجسم فسوف يسبب الأعراض التالية :

أعراض زيادة الزنك

الزنك

وفقا لما نشره موقع هيلثي أنه ن المحتمل أن يكون الزنك آمنًا لمعظم البالغين عند وضعه على الجلد ، أو عند تناوله عن طريق الفم بكميات لا تزيد عن 40 مجم يوميًا. لا ينصح بتناول مكملات الزنك الروتينية دون استشارة أخصائي الرعاية الصحية. في بعض الناس ، قد يسبب الزنك الغثيان والقيء والإسهال والطعم المعدني وتلف الكلى والمعدة وآثار جانبية أخرى. قد يؤدي استخدام الزنك على الجلد المكسور إلى الشعور بحرقة ، ولاذع ، وحكة ، وخز.

يعتبر الزنك آمنًا عند تناوله عن طريق الفم بجرعات تزيد عن 40 مجم يوميًا. هناك بعض القلق من أن تناول جرعات أعلى من 40 مجم يوميًا قد يقلل من كمية النحاس التي يمتصها الجسم. قد يؤدي انخفاض امتصاص النحاس إلى الإصابة بفقر الدم.

من المحتمل أن يكون الزنك غير آمن عند استنشاقه عن طريق الأنف ، لأنه قد يتسبب في فقدان حاسة الشم بشكل دائم. في يونيو 2009 ، نصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المستهلكين بعدم استخدام بعض بخاخات الأنف المحتوية على الزنك (Zicam) بعد تلقي أكثر من 100 تقرير عن فقدان حاسة الشم. تلقى صانع بخاخات الأنف المحتوية على الزنك أيضًا عدة مئات من التقارير عن فقدان الرائحة من الأشخاص الذين استخدموا المنتجات. تجنب استخدام بخاخات الأنف المحتوية على الزنك.

من المحتمل أن يكون تناول كميات كبيرة من الزنك غير آمن . الجرعات العالية فوق الكميات الموصى بها قد تسبب الحمى والسعال وآلام المعدة والتعب والعديد من المشاكل الأخرى.



هل الزنك يتعب المعدة

الزنك

نعم قد يسبب الزنك الغثيان والقيء والإسهال والطعم المعدني وتلف الكلى والمعدة وآثار جانبية أخرى. قد يؤدي استخدام الزنك على الجلد المكسور إلى الشعور بحرقة ، ولاذع ، وحكة ، وخز.



كيفية زيادة الزنك في جسمك

يؤدي تناول أكثر من 100 مجم من مكملات الزنك يوميًا أو تناول مكملات الزنك لمدة 10 سنوات أو أكثر إلى مضاعفة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. هناك أيضًا قلق من أن تناول كميات كبيرة من الفيتامينات بالإضافة إلى مكمل زنك منفصل يزيد من فرصة الوفاة من سرطان البروستاتا.

يمكن أن يؤدي تناول 450 مجم أو أكثر من الزنك يوميًا إلى حدوث مشكلات في مستوى الحديد في الدم. يمكن أن تكون الجرعات المفردة من 10-30 جرامًا من الزنك قاتلة.



ارتفاع الزنك وتساقط الشعر

الزنك

الزنك لتساقط الشعر،هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا بحاجة إلى الزنك في أجسامنا. تشمل هذه الأسباب: بناء خلايا صحية تنظيم الهرمونات المساعدة في امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بالطبع ، الكثير من الأشياء الجيدة ليس جيدًا دائمًا أيضًا ، وهذا ينطبق على الزنك. هناك مخاوف شائعة من أن الكثير من الزنك في الجسم يمكن أن يرفع مستويات الديهدروتستوستيرون (ديهيدرو تستوستيرون). قد يبدو غريباً ، لأنه على الرغم من ارتفاع مستويات الديهدروتستوستيرون ، إلا أن الإنتاج محدود. استخدام الزنك كمانع ديهدروتستوستيرون غير فعال. يساعد الزنك في الحفاظ على تنظيم مستويات الهرمون ، وهو أحد أسباب فعاليته في منع تساقط الشعر وعلاجه.

ميزان الزنك

كما أن نقص الزنك يمكن أن يسبب تساقط الشعر ، كذلك الزنك الزائد. لا تؤدي المستويات العالية من الزنك في الجسم إلى تعطيل امتصاص المعادن الأساسية الأخرى مثل المغنيسيوم والحديد فحسب ، بل إنها تعزز أيضًا إنتاج هرمون التستوستيرون. تؤدي المستويات العالية من هرمون التستوستيرون إلى جانب الاختلالات الهرمونية الأخرى إلى ترقق الشعر وتساقطه في النهاية. من ناحية أخرى ، يعتبر نقص الحديد سببًا محددًا لتساقط الشعر. لذلك ، مثلما يتسبب نقص الزنك في تساقط الشعر من خلال مسارات متعددة ، كذلك يتسبب الزنك الزائد في الجسم. بطريقة ما ، هذه أخبار جيدة لأنها تعني أن الزنك مهم جدًا لنمو بصيلات الشعر. تم الإبلاغ عن جرعات عالية من الزنك لتثبيط كل من مراحل التنامي والتراجع لنمو الشعر. لتحقيق أفضل توازن للزنك .

كيف يمنع الزنك تساقط الشعر

لفهم كيف يمنع الزنك تساقط الشعر ، من المهم معرفة كيف يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تساقط الشعر. أثبتت إحدى النظريات أن نقص الزنك يؤدي إلى تغييرات في بنية البروتين لبصيلات الشعر مما يؤدي إلى إضعاف سلامتها الهيكلية. هذا يعني أن الشعر الجديد سوف يتساقط بشكل أسرع مما ينبغي. علاوة على ذلك ، هناك حالات مسجلة لأشخاص تغير شعرهم من اللون الرمادي الباهت إلى اللون الأصلي عند تناولهم وجبات غنية بالزنك. تضع دراسة أخرى أهمية الزنك في إعادة نمو الشعر على الدور الحاسم للمعادن في إنتاج الحمض النووي الريبي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA). هذا مطلب للتقسيم الفعال لخلايا البصيلات مما يؤدي إلى تحسين مرحلة التنامي في دورة نمو الشعر. بالإضافة الى،

خط رفيع للسير

من المهم جدًا التأكد من حصولك على الكمية المناسبة من الزنك ، وعدم تناول الكثير أو القليل جدًا. هناك نظرية أخرى مفادها أن نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى عامل نخر الورم ألفا (TNF-a). هذا ناقل كيميائي يتسبب في تلف الجهاز المناعي للأنسجة السليمة في الجسم. وهذا يشمل الشعر ويمكن أن يسبب تساقط الشعر. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الزنك إلى مشاكل صحية ، بالإضافة إلى عدم كفاية الزنك. إحدى هذه المشاكل هي نقص المعادن الأخرى التي تحتاجها أجسامنا ، بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والحديد ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. أولئك الذين يتناولون جرعات عالية من مكملات الزنك يمكن أن يعانون من نقص في نمو طور التنامي ، مما يسبب تساقط الشعر ، ولكن في نفس الوقت ، يمكن أن يشجع أحد أشكال العلاج بالزنك نمو الشعر. إنه حقًا خط رفيع للمشي. عدم وجود ما يكفي من معادن معينة ، بما في ذلك النحاس والمكملات الغذائية والفيتامينات الأخرى لتساقط الشعر ، يمكن أن يمنع تكوين أوعية دموية جديدة ، والتي بدورها يمكن أن تمنع نمو الشعر وتسبب تلفًا لفروة الرأس. في الأساس ، يمكن أن يتسبب تناول كمية قليلة جدًا من الزنك في حدوث ضرر ، كما أن وجود الكثير من الزنك يمكن أن يسبب الضرر أيضًا. أفضل ما يمكنك فعله هو التأكد من حصولك على الكمية اليومية الموصى بها من الزنك ، والتي يجب أن تكون كافية.



مصادر الزنك

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي دون الحاجة إلى الاعتماد على المكملات الغذائية ، لذلك يمكنك التأكد من أنك لا تحصل على الكثير أو القليل جدًا من المعدن. هناك جميع أنواع الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على الزنك ومنها:

اللحوم الحمراء

دواجن

كبد

جرثومة القمح

بذور اليقطين

قريدس

صفار البيض

منتجات الصويا

هذه ليست سوى عدد قليل من الأطعمة الغنية بالزنك ، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تحتاجها أجسامنا. في بعض الأحيان يكون تساقط الشعر أمرًا لا مفر منه. ومع ذلك ، إذا كان ناتجًا عن شيء ما في نظامك الغذائي ، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها. تتمثل إحدى هذه الخطوات في التأكد من حصولك على كمية كافية من الزنك في نظامك الغذائي. الزنك في قشرة موجزة الزنك عنصر أساسي ونزير يمكن أن يؤدي كل من نقص الزنك والمستويات العالية من العنصر إلى تساقط الشعر.الزنك أساسي لتخليق الحمض النووي الريبي والحمض النووي الريبي ، وبالتالي لنمو بصيلات الشعر السريع ، يعمل الزنك على استقرار أغشية الخلايا ويساعد على إزالة الأكسدة الجذور لتعزيز سلامة خلايا بصيلات الشعر على الرغم من أنه من السهل الحصول على البدل اليومي من الزنك في النظام الغذائي ، إلا أن معظم الناس لا تظهر الدراسات أن الزنك يمنع تساقط الشعر

مكملات الزنك



مكملات الزنك مهمة لأنه على الرغم من أن المصادر الغذائية للزنك شائعة في وجبات معظم الناس ، إلا أنه يتم امتصاص 30٪ فقط من الزنك الموجود.

الاستهلاك اليومي الموصى به من الزنك هو 8 - 11 مجم ولكن الجرعة اليومية الموصى بها من المعدن هي 15 مجم يتم تسليمها على شكل مخلّب. بينما يتم وضع الجرعات الموصى بها في الجانب الآمن من العلاج ، فإن بعض خبراء تساقط الشعر يدعون إلى حد أعلى يبلغ 25 مجم. ومع ذلك ، لمنع الإفراط في تناول الزنك ، يجب عدم تناول مكملات الزنك عند هذا الحد الأعلى لمدة تزيد عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. نظرًا لأن الزنك يقلل من كمية النحاس في الجسم ، فإن التوصية هي تناول القليل من مكملات النحاس جنبًا إلى جنب. أيضًا ، غالبًا ما يتم إقران مكملات الزنك بمكملات السيلينيوم لأن الأخير من مضادات الأكسدة المعروفة التي تحمي المسارات المعروفة بتعزيز الشعر.

نمو. من ناحية أخرى ، يقلل الزنك من امتصاص الكالسيوم والعكس صحيح. لهذا السبب ، يجب تجنب مكملات الزنك المصنوعة من الكالسيوم. وبالمثل ، لا ينبغي تناول الزنك مع أطعمة مثل الحليب أو الجبن التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

لا ينبغي تناوله مع الأطعمة الليفية أيضًا لأن الألياف الغذائية تربط المعادن وتمنع امتصاصها. من ناحية أخرى ، تعمل اللحوم الخالية من الدهون وكذلك المحار والأسماك والبيض على تحسين امتصاص الزنك. تأتي مكملات الزنك في أشكال عديدة: مثل الكبريتات والأسيتات والغلوكونات والأسبارتات والأرجينيت والسيترات والبيكولينات والمونوميثيونين (ZMA ؛ تحتوي أيضًا على أسبارتات المغنيسيوم وفيتامين B6 لتعزيز الامتصاص ومعالجة أي نقص مصاحب في المغنيسيوم والحديد). توفر مخلبات الأحماض الأمينية للزنك أفضل امتصاص لمكملاته.

يرجى استشارة طبيبك قبل البدء في تناول مكملات الزنك حيث يمكن أن يؤثر المعدن على الامتصاص والتوافر البيولوجي لبعض المضادات الحيوية وأدوية ضغط الدم.