هناك بعض نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى، وذلك لأن تناول الكثير من البروتينات الحيوانية يمكن أن يسبب في زيادة أعراض النقرس لديهم، وهو الأمر الذي يجب أن يتجنبوه، لذا ففي التقرير التالي سوف نوضح لكم أبرز النصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى.

نصائح لمرضى النقرس في عيد الاضحى



ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحى

يتسائل البعض حول ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحى، ويجب الإلتفات إلى أن تناول البروتينات بكثافة يمكن أن يتسبب في العديد من المضاعفات، وذلك لأن اللحوم والبروتينات بشكل عام تحتوي على البيورين.



وللرد على سؤال ماذا يأكل مريض النقرس في عيد الأضحي؟ فعليه إتباع نظام غذائي منخفض البيورين لكي يساعد على خفض مستويات حمض اليوريك، والعمل على منع أعراض النقرس.



وتشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب أن يأكلها مريض النقرس في عيد الأضحي يوميًا، ما يلي:

الفاصوليا و العدس

البقوليات

السوائل ، وخاصة الماء

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم

الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان ، الأرز البني ، والشعير

الكينوا

البطاطا الحلوة

الفواكه و الخضروات



1- البروتينات النباتية :

وتعتبر الفاصوليا والبقوليات مصادر بروتين ممتازة، ويمكن أن يساعد تناول مرضى النقرس هذه المصادر النباتية على تلبية احتياجاتك اليومية من البروتين ، مع تقليل الدهون المشبعة الموجودة في البروتينات الحيوانية عالية البيورين.



2- بدائل الألبان وغير الألبان

ويجد مرضى النقرس أن منتجات الألبان قد تزيد من أعراض النقرس لديهم ، بينما يعاني البعض الآخر من انخفاض في مستويات حمض البوليك مع تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، وتتوفر العديد من بدائل الألبان النباتية إذا كنت بحاجة إلى تجنب منتجات الألبان.



3- فواكه وخضراوات :

ويمكن أن يأكل مرضى النقرس في عيد الأضحى الفواكه الغنية بفيتامين سي ، مثل الكرز، فهناك بعض الأدلة على احتمالية إنها تحد من نوبات النقرس.



ومن المثير للاهتمام أن الدراسات لم تظهر أن الخضروات عالية البيورين تزيد من نوبات النقرس. علاوة على ذلك ، فإن الخضروات غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ، تساعد على التحكم في وزنك.



ومع ذلك ، فإن الانتباه إلى أن تناول الحديد قد يكون مفيدًا لمن يعانون من النقرس، ويوجد معظم الحديد المتوفر حيوياً في مصادر اللحوم ، لكن الأطعمة المصنوعة من الحديد النباتي قد يكون لها تأثير سلبي على النقرس.



من المهم دائمًا الانتباه إلى الأعراض الفردية الخاصة بك وتعديل نظامك الغذائي بناءً على احتياجاتك الخاصة؛ حيث يمكن ان يتناول مرضى النقرس الخضروات عالية البيورين بأمان، مثل :

السبانخ وغيرها من الخضر الورقية الداكنة

بازيلاء

نبات الهليون

قرنبيط

الفطر



ومن المهم أن ما يأكله مرضى النقرس في عيد الأضحى ليس علاجًا، ولكنه تغيير في نمط الحياة يمكن أن يساعد في تقليل أعراض النقرس أو القضاء عليها.



بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي للنقرس ، من المرجح أن يوصي طبيبك بممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن . في كثير من الحالات، يمكن أن يساعد هذا في السيطرة على النقرس أكثر من اتباع نظام غذائي منخفض البيورين.





أضرار اللحوم لمريض النقرس

وهناك العديد من الأضرار للحوم لمريض النقرس، نظرا لأن اللحوم البروتينات الحيوانية عالية في البيورينات، مما تؤدي إلى تراكم البيورينات الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك ، والذي قد يؤدي بدوره إلى النقرس ، وتعتبر هذه الأطعمة عالية إلى حد ما في البيورينات ويجب تناولها باعتدال:

لحم بقري، مثل : المخ ، والخبز الحلو ، والقلب ، والكلى ، والكبد

ديك رومى

خروف

لحم الغزال

والرنجة والأنشوجة والسردين والسردين

الماكريل والتونة والسلمون المرقط وسمك القد

بلح البحر

لحم الضأن

لحم خنزير

دجاج

الأوز

البط

سمك السالمون

سلطعون ، محار و جمبري

وفي حين أن هذه البروتينات تحتوي على نسبة أقل من البيورينات، لا يزال يتعين عليك محاولة الحد من تناول اللحوم لمريض النقرس، والبروتينات الحيوانية بالكامل من 3 إلى 6 أونصات يوميًا ، أي حصة واحدة إلى حصتين.



وإذا كنت ترغب في تضمين بعض البروتين الحيواني في نظامك الغذائي ، يوصي فقط بكمية معتدلة. وينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من اللحوم الغنية بالبيورين. الحصة النموذجية من اللحم هي 3 أونصات والسمك 4 أونصات.



ويساعد النظام الغذائي الصديق لمرض النقرس في التحكم في مستويات حمض البوليك في الجسم مع تعزيز الصحة العامة. وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم ، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية زائدة من الأطعمة التالية يمكن أن يؤدي إلى النقرس.



نصائح لمرضى النقرس في عيد الاضحى



نصائح لتناول لحوم العيد بأمان

ومع اقتراب عيد الأضحى فهناك العديد من نصائح لتناول لحوم العيد بأمان؛ حيث أن أكل اللحوم عادة دينية تقليدية في عيد الأضحى، لذلك سوف نسلط الضوء على بعض النصائح الصحية الهامة للاستمتاع بتناول اللحوم في عيد الأضحى دون أي مشاكل صحية.



ولا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحوم طعام لذيذ وغني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم ولكن على الجانب الآخر، يجب تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم لتجنب العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة، مثل : اضطراب الجهاز الهضمي ، والنقرس ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة مستويات الكوليسترول.



ومن اهم نصائح لتناول لحوم العيد بأمان فيجب ألا يتجاوز متوسط ​​استهلاك اللحوم 75-100 جم يوميًا، ويجب على مرض النقرس او المرضى بشكل عام الإلتزام بهذه النصائح، ولكن يجب للأشخاص الأصحاء أيضا الإلتزام بهذه النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المرتبطة بتناول البروتينات الحيوانية، ومن أبرزها :



1- إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهي اللحم.

2- تعتبر اللحوم المسلوقة أكثر صحة من اللحوم المقلية ، حيث أن مزيج الدهون والبروتينات في الوجبة نفسها يجعل من الصعب هضمها، ويسبب العديد من أعراض الجهاز الهضمي (سوء الهضم ، وحرقان القلب ، والغثيان ... إلخ).

3- إضافة الخضار إلى جانب اللحوم (مثل: البطاطس ، والجزر ، والبازلاء ، والبروكلي ... إلخ) يلعب دورًا مهمًا في الهضم الصحي وامتصاص الدهون.

4- يفضل اختيار الأجزاء (مثل منطقة العنق والفخذ من الحيوان) التي تحتوي على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى.

5- تعتبر اللحوم المشوية طريقة تحضير صحية ، ولكن يجب تقليل حجم قطع اللحم للحد من وقت التعرض للحرارة ، كما يجب إزالة أي دهون مرئية لتجنب سقوطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة ؛ لذا ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوي لتقليل تكون هذه المواد الضارة.



لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن نصائح لمرضى النقرس في عيد الاضحى من استشارة الطبيب أو المختصين؛ حيث أن كل هذه المعلومات عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .



** المصدر: موقع healthline/ Pub med / saudigermanhealth/ mayoclinic