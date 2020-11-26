علاج النقرس بالعسل



النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب آلام المفاصل الشديدة والمفاجئة وعندما تحدث بشكل متقطع تسمى نوبات ويتم الذهاب لطبيب عامً لتلقي العلاج للمساعدة أثناء النوبة ولوقف المزيد من النوبات في المستقبل.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق لعلاج مرض النقرس.

ماذا يأكل مريض النقرس..

1-يؤكل الكرفس مع السلطة يوميا في الغداء.

2- أكل منقوع 7 حبات من التين الجاف كل يوم.

3-أكل معجون حبة البركة بالعسل النحل صباحا ومساء.

4-أكل العنب يساعد في علاج النقرس كما أنه مدر للبول.

مشروبات:

1-تغلى قشور الفاصوليا الخضراء ويشرب المغلي صباحا ومساء.

2-يشرب زيت السمسم على الحليب ويدهن كذلك به صباحا ومساء.

3-شرب عصير التفاح.

4-شرب مغلي العرقسوس.

وصفات أخرى:

1-يعمل كمادات من ورق الكرنب على أماكن الألم.

2-يدهن بدهن الورد على أماكن الألم.

3-يطحن فنجان من بذر الكتان ويطبخ في الخل ويفرد كاللبخة مكان النقرس.

4-غسل الأطراف بمغلي أوراق الياسمين.

5- توضع على مكان الألم لبخة من الحلبة الناعمة المعجونة في عصير الثوم وتوضع مساء قبل النوم حتى الصباح، ويدهن بعد ذلك بزيت الزيتون مع التدليك وتكرر لمدة أسبوع.

6-تطلى الأماكن المصابة بالقرع العسلي بعد سحقه.

7-ورق الخروع يضمد به مكان الألم.





علاج النقرس بالعلاج..

ووفقا لما ذكره موقع " nhs" عادة ما يتم علاج نوبات النقرس باستخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID) مثل الإيبوبروفين .



إذا لم يتحسن الألم والتورم ، فقد يتم إعطائك المنشطات على شكل أقراص أو حقنة.



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- تناول أي دواء تم وصفه لك في أسرع وقت ممكن ويجب أن يبدأ مفعوله في غضون يومين



- الزم الراحة ورفع الطرف الذي يؤلمك



- حافظ على برودة المفصل : ضع كيس ثلج أو كيس من البازلاء المجمدة ملفوفًا في منشفة ، لمدة تصل إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة



- اشرب الكثير من الماء (ما لم يخبرك طبيبك بعدم القيام بذلك)



- حاول إبعاد أغطية السرير عن المفصل المصاب ليلًا







- لا تضغط على المفصل







يمكن أن تعود نوبة النقرس كل بضعة أشهر أو كل عدة سنوات خاصة إذا ما لم يتم علاجه بالشكل المناسب.







إذا كنت تعاني من نوبات متكررة أو مستويات عالية من حمض البوليك في دمك ، فقد تحتاج إلى تناول دواء يخفض حمض البوليك.



من المهم جدا تناول الأدوية الخافضة لحمض اليوريك بانتظام ، حتى عندما تختفي الأعراض.



توجد عدة أشياء يمكنك فعلها لمنع عودة نوبة النقرس وتقليل حدتها تتضمن إجراء تغييرات متعددة في نمط الحياة ، منها:







- الحصول على وزن صحي ، ولكن تجنب الوجبات الغذائية القاسية.







- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا و قد يعطيك طبيبك قائمة بالأطعمة التي يجب تضمينها أو الحد منها.







- ابتعد عن الكحول قدر الامكان







- اشرب الكثير من السوائل لتجنب الإصابة بالجفاف







- ممارسة الرياضة بانتظام ، ولكن تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو ممارسة الكثير من الضغط على المفاصل.







- توقف عن التدخين







- اسأل طبيبك عن مكملات فيتامين سي







- لا تأكل الكلى أو الكبد أو المأكولات البحرية







- لا تتناول الكثير من المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة







- لا تأكل الكثير من الأطعمة الدسمة علاج النقرس بالعسل والزنجبيل..



الزنجبيل المطحون + العسل علاج لعشرين داء بأذن الله

نقدم لكم الوصفه ثم فوائدها والأمراض التى تعالجها

المكوّنات:

زنجبيل مطحون. ملعقة عسل. ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير: يغلى الزنجبيل المطحون مع الماء لمدّة خمس دقائق، ثم يضاف عصير الليمون ويحلّا بالعسل ويقدم ساخنًا.

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والان نتعرف سويآ علي فوائد الزنجبيل المطحون مع العسل والأمراض التى تقضي عليها تلك الوصفه الذهبية..

الزنجبيل والعسل كلاهما يقدّمان فوائد جمّة للأنسان في حالة تناولهما كلًا على حدة، ولكن عندما نضيف الزنجبيل للعسل فإنّ الفائدة تتضاعف ويتشكّل لدينا مجموعة من الفوائد الهامة والضرورية للجسم ومنها

علاج من نزلات البرد، وأمراض الربو،والحساسية الصدرية.

زيادة التركيز، والحفظ ، والتذكر، ويقوي الدماغ، ويحمي من الزهايمر المبكر.

يزيد من عملية الايض وحرق الدهون فهو مثالي لبرامج الحميات والتخسيس.

يعتبر مضادًا حيويًا يقي الجسم من الكثير من الأمراض والالتهابات.

يحمي الكلى ويقلّل من الإصابة بالفشل الكلوي وينظفها ويزيد قدرتها على القيام بوظيفتها. يعمل على زيادة الدورة الدموية وزيادة تدفّق الدم إلى القلب.

يعالج الاكتئاب والقلق وقلّة النوم ويساعد على الاسترخاء إذا تمت إضافته للحليب.

يعمل على خفض الكولسترول السيّء في الدم ويمنع تراكم الصفائح الدهنية على الشرايين. ينشّط عمل الكبد ويزيد من تحفيزه على القيام بوظائفه.

يخفّف من التهابات المفاصل ومن أوجاع الروماتيزم.

يطرد البلغم وينقّي القصبات وينظف القصبات الهوائية.

يساعد على التخلص من الغثيان والدوارن عند الأم الحامل في الشهور الأولى من الحمل. يساعد على الهضم وخصوصًا بعد الوجبات الغذائية الدسمة، فهو يحفز على زيادة معدلات الحرق في الجسم.

يحفز الجسم على زيادة امتصاص العناصر المعدنية الضرورية.

يحمي من مرض النقرس.

يعالج بحة الصوت الناتجة عن آلام الحلق ونزلات البرد. يحدّ من انتشار الخلايا السرطانية ويمنع نموها وخصوصًا سرطان الرحم وسرطان القولون والمستقيم.

مفيد للنظر فيزيد من حدة البصر ويمنع تكوّن سائل العين.

يزيد من القدرة الجنسية لكلا الزوجين.

يخفّف من آلام الطمث وتقلصات المعدة.

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