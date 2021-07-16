طريقة عمل خروف العيد في الفرن كالمحترفين

يعد خروف العيد من الاكلات الرئيسية التى تقدم على موائد المسلمين في احتفالات عيد الاضحى خاصة العزومات والولائم التى يتناولها عدد كبير من الأشخاص.

نقدم لكم طريقة عمل خروف العيد المشوي في الفرن للشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير خروف العيد



خروف كامل

ورق عنب محشي

أرز

كبدة

سمنة

بصل

قرفة

مرقة

خضار

التتبيلة

ماء بصل

ملح

فلفل اسود

بهارات

جوزة الطيب

ثوم

صلصة طماطم

خل

ليمون



طريقة عمل خروف العيد



* اخلطي مكونات التتبيلة ثم تبلي خروف العيد من الداخل والخارج ثم احشي الخروف بورق العنب

* ضعي خروف العيد بالتتبيلة في الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة 200 ثم اخفضي الحرارة الى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج ثم يقدم مع الارز

طريقة تحضير الأرز

* في حلة على النار ضعي السمنةثم شوحي بها البصل ثم ضيفي الكبدة وشوحيها جدا ثم ضيفي الأرز وتبليه بالملح والفلفل الأسود ومكعب المرقة والقرفة ثم قلبيهم جيدا ثم ضيفي الماء واتركيهم حتى النضج وقدميه مع خروف العيد