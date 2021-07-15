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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اللحم الضاني والرجيم .. فوائد مذهلة لن تتخيلها

اللحم الضاني والرجيم
اللحم الضاني والرجيم

يزعم البعض أن اللحم الضاني والرجيم لا يتوافقان معا وان تناول هذا النوع من اللحوم يعمل على زيادة الوزن نظرا لاحتواء اللحم الضاني على نسبة عالية من الدهون، ولكن على الرغم من ذلك أثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث الحديثة أن اللحم الضاني والرجيم يتوافقان مع بعضهم.

 

لكن ينصح بعض العلماء بتناول اللحم الضاني خلال الرجيم أو اتباع حمية غذائية فهو من الأطعمة الصحية و المفيدة بالإضافة إلي ذلك يمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية و فيتامينات.

 

اللحم الضاني والرجيم

أكد موقع Lambandbeef ، أن تستند خطط تناول البروتينات العالية التالية إلى دراسات علمية أجريت على مجموعة من الرجال والنساء في منتصف العمر.

 

أظهرت الدراسات أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عالي البروتين ، فقدوا الوزن بنجاح وحسّنوا عوامل الخطر لديهم ، بما في ذلك ضغط الدم وجلوكوز الدم والكوليسترول.

 

كم يجب أن تأكل اللحم الضاني 

 

توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية بزيادة تناول الخضار وتناول 65 جرامًا من اللحوم الحمراء يوميًا أو 130 جرامًا كل يومين لأنها أحد أفضل مصادر الحديد والزنك في النظام الغذائي الأسترالي،  لذا فإن تناول اللحم الضاني من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع مع الكثير من الخضار لا يتوافق فقط مع الإرشادات الغذائية الأسترالية ، بل إنه بالفعل ما تتناوله معظم العائلات الأسترالية على العشاء.

 

الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في تقليل الجوع

 

الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض هي أطعمة مُرضية ، مثلها مثل الوجبات التي تحتوي على الكثير من الخضروات بسبب حجمها الضخم. 

يعتبر اللحم الضاني والبيض والحليب والزبادي من الأطعمة الغنية بالبروتينات التي يجب تضمينها في أوقات الوجبات.

 تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ذات مؤشر السكريات المنخفض الشوفان مثل العصيدة والمعكرونة والخبز والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا والعدس ومعظم الفواكه مثل التفاح والكمثرى والبرتقال والموز والفاكهة ذات النواة. 

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض المؤشر الجلايسيمي هو أكثر إشباعًا وسيساعدك على الشعور بالشبع ، وبالتالي لن تشعر بالجوع.

 

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