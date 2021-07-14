طريقة عمل الممبار للشيف علاء.. بالتفصيل والخطوات

يعتبر الشيف علاء الشربيني المفضل لدي الكثير من السيدات، وتبدأ ربات المنزل في متابعة اكلات العيد وخصوصا الممبار ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الممبار للشيف علاء

طريقة عمل الممبار للشيف علاء

المقادير:

1/ 2 كيلو ممبار

2 كوب رز

2 حبة بصل

7 حبات طماطم

2 كوب بقدونس مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

كوب شبت مفروم

فلفل حامي

سمنة أو زيت

ملح وفلفل

طريقة عمل الممبار للشيف علاء

1-اغسلي الارز جيدا واتركيه حتي يجف من الماء .

2- احضّري الخلطة التي تحشي بها الممبار، وكل ماعليكي عليكِ إنك تخلطي كل المكونات مع بعضها؛ وهي الشبت والبقدونس والكزبرة والطماطم المفرومة والبصل المفروم والفلفل المفروم، وتبّليها بالملح والفلفل والكمون مع معلقة سمنة أو زيت، ضعيهم علي الارر وقلّبيهم جيدا .

طريقة عمل الممبار للشيف الشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الممبار بطريقة سهلة وبسيطة واذا كنتي تودين التعرف علي الطريقة تابعي السطور التالية

المقادير

ممبار

أرز

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

مرقة

زعتر

طماطم

بصل ثوم

نعناع

قرفة

ملح فلفل بهارات

جزر

بصل

كرفس

ورق لورا



طريقة عمل ممبار الشيف الشربيني



* يوضع الارز مع الشبت و البقدونس و كزبرة الخضراء و ثوم و البصل و صوص الطماطم و التوابل و القرفة وزعتر

* يغسل الممبار جيدا و يحشى بالخليط و يسلق مع البصل و الجزر و الكرفس و ورق لورا والمرقة

* ثم يقلى فى الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس

طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء

تحاول الكثير من ربات المنزل تطبيق طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء ، حيث انها من الشيفات التي تقدم اكلات بدون تكاليف خلال برنامجها علي قد الايد

مقاديرطريقة عمل الممبار للشيف نجلاء

ممبار

أرز

طماطم

شبت بقدونس

بصل ثوم

فلفل أخضر حار

فلفل أخضر رومي

كمون ناعم

ملح فلفل أسود

زيت للقلي

مرقة دجاج



طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء

* يخلط الأرز مع الطماطم والشبت والبقدونس والبصل والثوم والفلفل الأخضر والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل

* يحشى الممبار بهذه الحشوة ثم يسلق في ماء مغلي

* ثم يرفع من المرقة ويترك حتى يجف

* ثم يقلى في زيت قلي غزير ساخن ويقدم ساخنا



