عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الممبار للشيف علاء.. بالتفصيل والخطوات

صدى البلد

يعتبر الشيف علاء الشربيني المفضل لدي الكثير من السيدات، وتبدأ ربات المنزل في  متابعة اكلات العيد وخصوصا الممبار ، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الممبار للشيف علاء 

 

طريقة عمل الممبار للشيف علاء

المقادير:
1/ 2 كيلو ممبار
2 كوب رز
2 حبة بصل
7 حبات طماطم
2 كوب بقدونس مفروم
كزبرة خضراء مفرومة
كوب شبت مفروم
فلفل حامي
سمنة أو زيت
ملح وفلفل

طريقة عمل الممبار للشيف علاء 

1-اغسلي الارز جيدا واتركيه حتي يجف من الماء .

2- احضّري الخلطة التي تحشي بها الممبار، وكل  ماعليكي عليكِ إنك تخلطي كل المكونات مع بعضها؛ وهي الشبت والبقدونس والكزبرة والطماطم المفرومة والبصل المفروم والفلفل المفروم، وتبّليها بالملح والفلفل والكمون مع معلقة سمنة أو زيت،  ضعيهم علي الارر وقلّبيهم جيدا .

 

طريقة عمل الممبار للشيف الشربيني 

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الممبار بطريقة سهلة وبسيطة واذا كنتي تودين التعرف علي الطريقة تابعي السطور التالية 

المقادير 

ممبار
أرز 

شبت

 بقدونس 

كزبرة خضراء

 مرقة 

زعتر

 طماطم 

بصل ثوم 

نعناع 

قرفة 

ملح فلفل بهارات

 جزر 

بصل 

كرفس 

ورق لورا 


طريقة عمل ممبار الشيف الشربيني 


* يوضع الارز مع الشبت و البقدونس و كزبرة الخضراء و ثوم و البصل و صوص الطماطم و التوابل و القرفة وزعتر

* يغسل الممبار جيدا و يحشى بالخليط و يسلق مع البصل و الجزر و الكرفس و ورق لورا والمرقة

* ثم يقلى فى الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس

 

طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء 

تحاول الكثير من ربات المنزل تطبيق طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء ، حيث انها من الشيفات التي تقدم اكلات بدون تكاليف خلال برنامجها علي قد الايد

مقاديرطريقة عمل الممبار للشيف نجلاء 

 ممبار
 أرز

 طماطم 

شبت بقدونس

 بصل ثوم

 فلفل أخضر حار

 فلفل أخضر رومي 

كمون ناعم 

ملح فلفل أسود 

زيت للقلي 

مرقة دجاج 


طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء 

* يخلط الأرز مع الطماطم والشبت والبقدونس والبصل والثوم والفلفل الأخضر والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل

* يحشى الممبار بهذه الحشوة ثم يسلق في ماء مغلي

* ثم يرفع من المرقة ويترك حتى يجف

* ثم يقلى في زيت قلي غزير ساخن ويقدم ساخنا

 

للشيف علاء الممبار طريقة عمل الممبار للشيف نجلاء طريقه عمل الممبار ممبار طريقة عمل الممبار للشيف علاء

ترشيحاتنا

مدافع كايزر تشيفز: فخورون لتمكننا من الوصول إلى النهائي ومواجهة الأهلي

محمد يوسف: إحراز الأهلي هدف مبكر سيربك لاعبي كايزر تشيفز

نشرة أخبار العالم.. خدمة جديدة للحجاج تطلقها السعودية.. الصحة العالمية تحذر من كارثة..تحرك سوري ضد تركيا..رئيس مجلس السيادة السوداني يوضح طريقة التعامل في أزمة سد النهضة

تقرير بريطاني يحذر العالم من "حروب المياه".. وضرورة حل أزمة سد النهضة

تقارير.. جالاتا سراي سبب أزمة وردة في باوك

بعد أحداث نهائي الكونفدرالية .. الكاف يفتح تحقيقا تأديبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ارتفاعها من اليوم.. أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ