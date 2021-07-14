طريقة عمل خلطة الممبار لعيد الأضحى.. بالصور خطوة بخطوة

يعد الممبار هو إحدي الأكلات الأساسية في عيد الأضحي ، ويقدم الممبار بنفس الطريقة ولكن تختلف الخلطة ولذلك يمكن أن تتابعي طريقة عمل خلطة الممبار لعيد الأضحى بأكثر من وصفة.



طريقة عمل خلطة الممبار الشيف هالة

يقدم الكثير من الشيفات طريقة عمل الممبار ونقدم لكي في السطور القادمة طريقة عمل خلطة الممبار الشيف هالة

1- مدة التحضير 10 دقائق

2- مقادير طريقة عمل خلطة الممبار الشيف هالة

ممبار

*نصف كيلو أرز

*نصف كيلو طماطم

*3 بصل

*قرن فلفل رومي

*قرن فلفل حامي

*3 فصوص ثوم

*2م ك صلصة

*شبت -.بقدونس- كزبره

*نعناع ناشف و شطة

*ملح وفلفل وبهارات

*حبهان وورق لورا

*زيت

طريقة عمل خلطة الممبار الشيف هالة

1- تضرب الطماطم المقطعة مكعبات مع فصوص الثوم صحيح مع الفلفل الحار والفلفل البارد ويتم ضربهم في الخلاط مع قليل من الماء.

2- يوضع البصل المفروم بالكبة في الزيت على النار ويضاف اليها معلقتين من الصلصة والخليط المضروب بالخلاط الطماطم وفصوص الثوم فرمه في الخلاط كما يمكن وضع القليل من الشطة وتترك حتى الغليان.

3- نضع الأرز المغسول مع الخضرة الشبت والبقدونس والكزبرة الي الخلطة السابقة ويمكن وضع قليل من النعناع الناشف والملح والفلفل الأسود.

4- يحضر الممبار المغسول ونبدأ في الحشو بالخلطة التي تم تحضيرها ويفضل وضع دهون الممبار من الخارج.

5- يوضع الممبار بعد حشوه إلى مياه مغلية بها حبهان وورق لورا

ويتم تحمير الممبار في زيت غزير على النار



2- طريقة عمل خلطة الممبار بالتفصيل

اذا كنتي تبحثين عن طريقة مميزة للممبار يمكن ان تتعرفي علي طريقة عمل خلطة الممبار بالتفصيل

ونقدم لكي طريقتين كل طريقة مختلفة عن الاخري

1- الطريقة الاولي : طريقة عمل خلطة الممبار بالتفصيل

نص كيلو ممبار

٢ كوب الا ربع رز

ربطة شبت + بقدونس + كسبرة

٢ بصل ابيض كبير

٢ كوب ونص عصير طماطم

ثلث كوب زيت

ملح + فلفل اسود + ٧ بهارات + كسبرة

بهارات السلق( اختيارى )

بصل + ورق لورى + فلفل اسود + حبهان + ملح

2- الطريقة الثانية : طريقة عمل خلطة الممبار بالتفصيل

المقادير

2\1 كيلو ممبار

(الحشو)

نصف كيلو ارز(500 جم)

نصف كوب طماطم مبشورة(100 جم)

بصل مبشور

بقدونس مفروم

كسبرة مفرومه

شبت مفروم

ربع كوب زيت(50 مل)

1 فلفل حامى

2 سم زنجبيل

ملح وفلفل

(التسويه)

لترماء مغلى

بصله على 4

جزره شرائح

كرات مفروم

كرفس مفروم

حبهان

وورق لورا

ملح

فلفل

زيت لتحمير

طريقه التحضير

- نحضر الممبار ثم ينضف جيدا مع ازالة الدهون وينقع فى ماء وملح وخل لمدة ساعة ثم يشطف جيدا

لعمل حشو الممبار

- فى وعاء كبير نخلط ارزوطماطم مبشورة وبصل مبشور وبقدونس وكسبرة وشبت وفلفل وزنجبيل وملح وفلفل وزيت ونقلبهم جيدا

نحضر ممبارونضع فى قمع ونحشى بالخليط السابق مع مراعاة وجود فراغات لتفادي خروج الارز اثناء السلق

- فى اناء على النار فى ماء مغلى وبصل وجزروكرات وكرفس وحبهان وورق لورا وملح وفلفل وعندما يغلى نضيف ونتركه علي نار هادئة

- فى اناء على النار فى زيت سخن عميق نقلى الممبار حتي يأخذ لون ذهبى

- ويقدم وبالف هنا وشفا



طريقة عمل الممبار للشيف علاء

تعد طريقة عمل الممبار للشيف علاء هي الاشهر ، والاكثر بحثا علي محرك البحث جوجل والتي نالت اهتمام الكثير من ربات المنزل، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الممبار للشيف علاء

المقادير:

1/ 2 كيلو ممبار

2 كوب رز

2 حبة بصل

7 حبات طماطم

2 كوب بقدونس مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

كوب شبت مفروم

فلفل حامي

سمنة أو زيت

ملح وفلفل

طريقة عمل الممبار للشيف علاء



1-اغسلي الارز جيدا واتركيه حتي يجف من الماء .

2- احضّري الخلطة التي تحشي بها الممبار، وكل ماعليكي عليكِ إنك تخلطي كل المكونات مع بعضها؛ وهي الشبت والبقدونس والكزبرة والطماطم المفرومة والبصل المفروم والفلفل المفروم، وتبّليها بالملح والفلفل والكمون مع معلقة سمنة أو زيت، ضعيهم علي الارر وقلّبيهم جيدا .



طريقة عمل الممبار بالصور خطوة بخطوة

اذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل الممبار لعيد الاضحي .. يمكن ان تتابعي طريقة عمل الممبار بالصور خطوة بخطوة

1-المكونات

كيلو ممبار ويكون نظيف جدا

2 كيلو طماطم مقطعه قطع صغيره

كيلو ارز مصري

2 حزمه بقدونس

2 حزمه كزبرة

2 حزمه شبت

2 كيلو بصل مقطع قطع صغيرة

ربع كيلو فلفل احمر مقطع قطع صغيرة

3 معلقه كبيرة زيت

ملح وفلفل اسود

كزبرة ناشفه وكمون

بصل بودرة وجوزة الطيب

حبهان ومستكة وورق لورا

ماء

زيت للتحمير

خلطة الممبار



طريقة عمل الممبار بالصور خطوة بخطوة

ننظف الممبار جيدا ثم نحضر قدر علي النار ونضع بها الزيت ثم نضيف البصل ونقلب حتى يدبل ثم نضيف الفلفل ونقلب جيدا ثم نضيف الطماطم ونشوحها مع البصل والفلفل ثم نضيف البهارات والخضره بعد تقطيعها

ثم نتركه جانبا ونضيف عليه الارز المغسول ونقلب ثم نحضر الممبار ونبدأ بحشوه ثم نضع قدر علي النار ونضع بها حبهان ومستكه وورق لورا وبصله واول ما تغلي نضع واحده واحده من الممبار ونتركه نصف ساعة حتي يستوي

ثم نخرجه من الماء ونحمره

وبالف هنا وعافية



تكات الممبار

من تكات الممبار التي يجب ان تتعرفي عليها هو طريقة الحشو حيث يمكنك حشو الممبار باليد أو بإستخدام القمع المخصص للممبار، وعند حشو الممبار يجب أن لا تملأيه تماماً بالأرز، يجب أن تكون هناك مساحة تسمح بتمدده عند نضجه وتسمح بتضاعف حجم حبة الأرز، والمقياس هنا أن “يبطط” باليد بع الحشو ويكون إرتفاعه عدة مليمترات فقط وهذه احدي تكات الممبار التي تكون سبب في نجاحه.



لا يملأ الممبار حتي الأطراف بالحشوة، يجب ترك حوالي 2 سم من كل ناحية حتى تنغلق بذاتها عند وضعها بماء السلق الساخن.



بعد حشو الممبار قومي بشكه عدة مرات بخلة أسنان حتي تعطيه مجال لتسوية أفضل وما يكونش مكتوم.

يجب أن تكون كمية الماء وحجم الوعاء مناسبة لكمية الممبار بحيث لا تكون كمية الماء قليلة جداً والحلة صغيرة مما يتسبب بإنفجاره.



يجب أن يكون ماء السلق يغلي وتوضع واحدة واحدة وليس كل الكمية مرة واحدة، وطريقة الوضع الصحيحة هي مسك الممبار من الطرفين وإسقاطها في الماء المغلي حتى تلتحم الأطراف وتنغلق.

قومي بشراء الممبار من جزار مضمون بحيث لا يكون قديم ومخزن، فالتخزين للممبار أو تفريزه يهري النسيج ويتسبب بفرقعته وخروج الأرز عند التسوية.

أيضاً نقعه لفترة طويلة بالخل يعمل علي هري النسيج ويتسبب أيضاً بإنفجارة و خروج الأرز عند التسوية، تكفي 10 دقائق للنقع ويشطف جيداً بعدها ويحشى، ولا يجمد بعد خطوة نقع الخل.



لا تبالغي بكحت الممبار أثناء التنظيف حتي لا يهتري النسيج ويتقطع منك أثنا الحشو والتسوية.

يجب توطية النار عليه أثناء السلق ، السلق يكونفي وعاء على نار هادئة ويغطى، وتابعيه بعد نصف ساعة على الأكثر.



التسوية تقريباً نصف ساعة لا تزيدي المدة حتي لا ينفجر، وأخرجية وأشطفيه بماء جاري، و يترك خارج ماء السلق في طبق لتهدئة حرارته لحين وقت التحمير ولا تتركيه أبداً بماء السلق بعد تسويته.

طبيعي يكون شكل الممبار جلده سميك بعد مرور مدة النصف ساعة، بعد اتحمير سيتحول لطبقة رقيقة، لذا فمن المهم معرفة أن التسوية تحدد بتسوية الأرز وليس شك الغشاء الخارجي.

