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مرأة

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:15 م
خائف من الإصابة
خائف من الإصابة بالنقرس .. اليك طرق الوقاية
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اسماء محمد
يعد النقرس من الأمراض الأكثر شيوعا بسبب عدم اهتمام الكثير منا بمعرفة طرق الوقاية من هذا المرض والاهتمام بتطبيقها خاصة أن بعض الاشخاص لديهم قابلية كبيرة للإصابة بالنقرس لأسباب كثيرة أبرزها العوامل الوراثية.

يحدث النقرس في كثير من الأحيان عند الرجال ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن النساء تميل إلى انخفاض مستويات حمض البوليك.. بعد انقطاع الطمث ، تقترب مستويات حمض اليوريك لدى النساء من مستويات الرجال. كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنقرس في وقت مبكر - عادة بين سن 30 و 50.

وعرض موقع " mayoclinic " مجموعة من النصائح التى تساعد فى الوقاية من النقرس للأصحاء وتحمي المصابين به بدرجة محدودة من حدوث النوبات .

شرب الكثير من السوائل

 ابق رطبًا جيدًا ، بما في ذلك الكثير من الماء، وقلل من عدد المشروبات المحلاة التي تتناولها ، خاصة تلك المحلاة بشراب الذرة عالي الفركتوز.

تجنب تناول الكحول:

 تشير الدلائل الحديثة إلى أن الخمور قد تزيد بشكل خاص من خطر الإصابة بأعراض النقرس ، خاصة عند الرجال.

منتجات الألبان قليلة الدسم

احصل على البروتين من منتجات الألبان قليلة الدسم قد يكون لمنتجات الألبان قليلة الدسم تأثير وقائي ضد النقرس ، لذا فهذه هي أفضل مصادر البروتين.
قلل من تناول اللحوم والأسماك والدواجن

 قد يكون مسموحًا بكمية صغيرة ، لكن انتبه جيدًا للأنواع والكمية  التي تسبب لك مشكلات.

الحفاظ على وزن الجسم المرغوب

 اختر حصصًا تسمح لك بالحفاظ على وزن صحي، قد يؤدي فقدان الوزن الزائد إلى تقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم. لكن تجنب الصيام أو فقدان الوزن السريع لأنهما يرفعان مستويات حمض البوليك بشكل بمؤقت.

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