عرضت قناة "سكاي نيوز عربية" تقريرًا تقرير فيديو بعنوان "نتائج واعدة لدواء النقرس في علاج أعراض كورونا".





وجاء فى الفيديو أن دراسة أجريت في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وأطلقت الدراسة المسماة " Colcorona " على دواء "الكولشيسين".





كما جاء فى الفيديو أن الدراسة بلغت تكلفتها 14 مليون دولار بتمويل حكومي.





شارك في الدراسة 4488 شخصًا بأعمار فوق 40 عامًا، تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، ولم يدخلوا المستشفى وقت تسجيلهم للمشاركة في التجارب، حيث كان لديهم عامل خطر واحد على الأقل لحصول مضاعفات.





وأظهرت النتائج، خفض الحاجة لدخول المستشفى بنسبة 25%، وخفض الحاجة إلى التنفس الصناعي بنسبة 50%، بينما وصلت نسبة خفض الوفيات إلى 44%.



