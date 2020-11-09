خليط مذهل يخلصك من ألم النقرس

يبحث دائما مرضى النقرس عن العلاجات والوصفات المنزلية التى تساهم فى الحد من المرض وتخفف من آلام مرض النقرس
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وفقا لموقع برايت سايد ليس كل من يكثر من تناول اللحوم الحمراء يصاب بالنقرس وكل من لا يأكلها ليس بعيدًا من هذا المرض، لكن اذا كان لديك تاريخ عائلي وراثي للنقرس فعدم اكل اللحوم لن يكون وسيلة للوقاية من المرض.
ماذا افعل اذا اصبت بالنقرس؟
-لا تمنع اللحوم الحمراء ولكن تناول من ١٢٠ الي ١٥٠ جم يوميا.
-الاساس هو العلاج مثل اقراص الزيلوريك مع الفوار او فيبيوسيكسات اقراص مع الفوار .
- الاكثار من شرب المياه- منع المشروبات التي تحتوي علي الصودا مثل مشروبات الطاقة والمياه الغازية والعصائر المصنعة والتي تحتوي علي الفركتوز
مضاعفات خطير لـمرض النقرس الحاد
على الجانب الاخر يحتاج مرض النقرس إلى العلاج فى مراحله الأولى قبل أن يسبب مضاعفات خطيرة ويعد ارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأمراض المصاحبة الأكثر شيوعا بين مرضى النقرس.
ما هي طرق الوقاية ؟
وعن أبرز طرق الوقاية من النقرس فهناك الكثير العديد من الوصفات و العلاجات الطبيعية المصنوعة من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى الحد من ألالم النقرس و علاجه أيضا، فمن أبرز الأعشاب و الأطعمة التى تساعد فى علاج النقرس نهائيا هما:
-الخردل ..
عند خلط الخردل مع دقيق القمح و إضافة كمية كافية من الماء لعمل العجينة ثم وضع هذا الخليط في قطعة نظيفة من القماش ثم وضعها فوق أماكن الألم و التورم مع تركها لبضع ساعات و الافضل تركها ليلة.
الكركم
-يساعد الكركم على علاج النقرس، لذا ينصح بإضافته على الطعام عند الطهى بالإضافة إلى تناول مغلي الكركم.