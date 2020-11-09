خليط مذهل يخلصك من ألم النقرس

-الاساس هو العلاج مثل اقراص الزيلوريك مع الفوار او فيبيوسيكسات اقراص مع الفوار .



مضاعفات خطير لـمر ض النقرس الحاد

على الجانب الاخر يحتاج مرض النقرس إلى العلاج فى مراحله الأولى قبل أن يسبب مضاعفات خطيرة ويعد ارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأمراض المصاحبة الأكثر شيوعا بين مرضى النقرس.

ما هي طرق الوقاية ؟

-الخردل ..





