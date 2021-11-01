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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحدد موعد انتهاء هلع العالم من فيروس كورونا.. تفاصيل

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كيف يمكن للعالم أن يصل إلى مناعة ضد فيروس كورونا قبل الذكرى الثانية للوباء، أو مارس 2022؟ والتخلص منه بشكل كبير.

وأكدت دراسة من المرجح أن يكون هدف تلقيح 60 في المائة من السكان في كل بلد بحلول مارس 2022 كافيًا لتحقيق مناعة قطيع في جميع أنحاء العالم وفقًا لسيناريو أساسي مع طفرة محدودة. 

 

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ويبدو تحقيق هذا الهدف ممكنًا بالنظر إلى القدرة الإنتاجية المعلنة لمصنعي اللقاحات ووتيرة حملات التطعيم الحالية والتاريخية، بالنظر إلى عقود الشراء المسبق للقاحات ، يتطلب تحقيق هذا الهدف معالجة فجوة في الشراء تبلغ 350 مليون دورة لقاح فقط في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ولكن تحقيق ذلك بالنسبة للفيروس الجديد يتطلب ثباته، وعدم تطوره بشكل لضمان عدم تحوره والقدرة على القضاء عليه. 

كما يشير هذا التحليل إلى أن الإجراءات المتعددة الأطراف الآن يمكن أن تضع حدًا للمرحلة الحادة للوباء في أوائل العام المقبل. 

تعتمد نهاية وباء فيروس كورونا على التطعيم وانتشار الفيروس، عندما يتم تطعيم الأشخاص أو الإصابة بـ فيروس كورونا ، سيتم الوصول إلى مناعة القطيع في وقت مبكر ، وسوف ينتهي وباء فيروس كورونا، ويمنع التطعيم العدوى ، مما يقلل من انتشار فيروس كورونا ويبطئ ظهور متغيرات جديدة أكثر خطورة لإنهاء وباء فيروس كورونا

المصدر talktomira

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