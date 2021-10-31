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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن علاج سم العقرب وعلاقته بكورونا.. وتكلفة إطلالة بوسي في أحدث جلسة تصوير

علاج كورونا
علاج كورونا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

في اليوم العالمي للمدن.. 4 عادات خاطئة تؤثر سلبًا عليها

يحتفي العالم اليوم في الـ 31 من أكتوبر بـ اليوم العالمي لـ المدن، مما يساعد في التشجيع للحفاظ على المدينة التي تعيش بها وحمايتها من العوامل الضارة التي يمكن أن تؤثر بالسلب.

أسعار خرافية.. تعرف على تكلفة إطلالة بوسي في أحدث جلسة تصوير

شاركت المطربة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

خطفت بوسي  الأنظار في أحدث جلسة تصوير بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، واتسم التصميم بالنقوشات الجذابة التي كشفت عن أناقتها.

 

لـ مرضى الضغط .. استشاري يحذر من تناول القرفة والجنزبيل .. فيديو

8 علامات رئيسية لـ «القاتل الصامت».. كل ما تريد معرفته عن مرض السكري وأسباب تورم القدم.. ونصائح للمرضى للوقاية من فيروس كورونا

 

3 أسباب غير متوقعة وراء دهون البطن.. تعرف عليها

لا تؤثر دهون البطن على مظهرك فقط ، ولكنها قد تؤثر أيضًا على صحتك، فهي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة المقلقة للغاية، أولئك الذين حاولوا في الكثير من الأشياء للتخلص من دهون المعدة ، يجب أن يعرفوا الآن أن الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت.

بعد جدل استخدامه في التخلص من كورونا.. كل ما تريد معرفته عن علاج سم العقرب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إن الحكم على أي شيء ضار ناتج عن تلقي اللقاحات يتطلب دراسة علمية إكلينيكية سريرية موثقة ومدعومة، وتطبق على عدد من الأشخاص ثم يصدر إحصاء طبي ثم مادة علمية تنشر عن أي عقار أو دواء جديد.

نشرة المرأة والصحة اليوم العالمي للمدن بوسي دهون البطن كورونا سم العقرب

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