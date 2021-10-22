نادية الجندي: الشعب اللبناني لا يقبل الهزيمة.. وفيه شبه بيني وبينهم

قالت الفنانة نادية الجندي، إنها تعشق لبنان وتعتبره البلد الثاني لها، موضحةً أنها عاشت فترة طويلة جداً فيه، وصورت أفلاما كثيرة فيه.

وأضافت " نادية الجندي" خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج " ليالي ten" المذاع على قناة " ten"،" الشعب اللبناني بيحبني جداً و توجد علاقة قوية بيني وبينهم، فيها مودة، و يمكن من أكتر الشعوب اللي بتحبني وبتحب فني وبتشجعني وبتشجع أعمالي".

وتابعت "نادية الجندي":" الشعب اللبناني عنده قدرة على التحدي و قدرة على الصمود و هو شعب لا يقبل الهزيمة، و شعب عاشق للحياة و للحب و للحرية .