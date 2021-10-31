في اليوم العالمي للمدن.. 4 عادات خاطئة تؤثر سلبًا عليها

يحتفي العالم اليوم في الـ 31 من أكتوبر بـ اليوم العالمي لـ المدن، مما يساعد في التشجيع للحفاظ على المدينة التي تعيش بها وحمايتها من العوامل الضارة التي يمكن أن تؤثر بالسلب.

وإليكم أبرز العادات الضارة التي يمكن أن تضر المدن

1- الإفراط في استخدام البلاستيك

يتم تعبئة جميع البضائع الموجودة في المتاجر تقريبًا في حاويات بلاستيكية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم العبوات المقدمة عند الخروج مصنوعة أيضًا من البلاستيك، وفقًا لموقع thehomedweller.com ، يشكل تغليف المواد الغذائية ما يقرب من 70 ٪ من جميع النفايات المنزلية التي ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات.

ويعد البلاستيك ملوثًا بيئيًا رئيسيًا لأنه يتحلل لفترة طويلة جدًا، ويتم إلقاء المزيد والمزيد من البلاستيك في مكبات النفايات ، وتزداد مساحتها فقط.

2- نفايات الطعام

يعتقد الكثير من الأشخاص أنه من الطبيعي تمامًا ترك بعض الطعام في الطبق، ومع ذلك ، فإن التخلص من الطعام الزائد ليس فكرة جيدة ، حيث يتطلب الأمر الكثير من الطاقة والانبعاثات لزراعة الطعام ونقله ومعالجته مما يؤثر بالسلب على المدن والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يتم التخلص من النفايات بشكل صحيح ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المواد العضوية في المجرى المائي ، مما قد يحفز نمو الطحالب.

3- استخدام الورق

يتم إنتاج المئات من الأنواع المختلفة من الورق واستخدامها يوميًا: الصحف وورق مناشف المطبخ وورق التواليت والوثائق والإيصالات، لذلك من المهم أن تتذكر أن المورد الوحيد للورق هو الأشجار، بسبب الحاجة إلى النظافة وأنماط الحياة المهدرة ، يتزايد الطلب على الورق باستمرار ، لذلك يتم قطع الأشجار لتلبية احتياجات السوق ، مما يؤدي إلى تغييرات في النظام البيئي في العالم، والتأثير على المدن.

4- قيادة السيارة

السيارة هي وسيلة النقل الرئيسية لسكان المدن، عندما يتم حرق البنزين ، يتم إطلاق مواد خطرة في الغلاف الجوي ، وهذا التأثير على البيئة لا ينبغي الاستهانة به، يجب أن نستخدم وسائل النقل العام للحد من تأثير المواد الضارة على المدن والبيئة.

المصدر blueandgreentomorrow