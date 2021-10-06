هيئة الدواء تطالب بتحريز عبوات مغشوشة من نقط لعلاج انخفاض وظائف الكلى

طالبت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها رقم " 25 " لعام 2021 ، بضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلي والواحدت الصحية من العبوات المشغوشة من ( Alfacareno ( alfacalcidoi 2meg\ml)oral drops )

وأكدت هيئة الدواء المصرية ، إن العبوات الأصلية ، من المستحضر الأصلي من إنتاج شركة القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية .

ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة وفقاً للصورة التالية .

صورة من المنشور

دواعي استخدام العلاج المذكور

يذكر أن دواعي استخدام Alfacareno ( alfacalcidoi 2meg\ml)oral drops ) تتمثل في التالي

تستخدم نقط AlfaCareno لعلاج جميع الحالات التي يوجد فيها اضطراب في استقلاب الكالسيوم بسبب ضعف 1-α hydroxylation في الحالات التالية:

انخفاض في وظيفة الكلى.

الحثل العظمي الكلوي.

فرط نشاط جارات الدرقية (مع أمراض العظام).

قصور الغدة الدرقية.

نقص كالسيوم الدم الوليدي.

الكساح الغذائي وسوء الامتصاص وتلين العظام.

الكساح الكاذب (المعتمد على D) وتلين العظام.

الكساح المقاوم لفيتامين د ونقص الفوسفات الدموي وتلين العظام.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها في إطار دورها الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، أو غشها وتقليدها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية.

وشددت هيئة الدواء المصريةعلى المضي قدما في هذا الدور الرقابي، بهدف المتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التي يستحقها المواطن المصري، والنهوض بمنظومة الدواء في مصر.

وتشجعهيئة الدواء المصرية المواطنين نحو تعزيز تواصلهم مع ممثلي الهيئة على منظومة 'البلاغات والاستفسارات' الخاصة بالهيئة على موقعها الالكترونى www.edaegypt.gov.eg، وكذلك على منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء على www.shakwa.eg.